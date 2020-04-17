Таинственную смерть звезды «ДОМа-2» расследуют экстрасенсы

Влада Некрасова

16 июня 2013-го Василий Жулинский, успевший к тому времени засветиться на реалити, вышел из дома, после чего близкие его больше не видели. Тело мужчины было найдено в водоеме спустя три дня. Родные экс-участника «ДОМа-2» не считают его смерть случайной.

Следствие не дало семье Жулинского должных ответов, поэтому они обратились к участникам шоу «Битва экстрасенсов» Дмитрию Волхову и Григорию Кузнецову. «Василий был творческим человеком. А такие люди всегда находятся на грани и ходят по лезвию, — отметил Кузнецов, беседуя с мамой покойного. — У него было нехорошее окружение, не ту культуру он выбрал. Вокруг него была неблагополучная компания».

Волхов сразу заверил родственников Жулинского, что не видит самоубийства. «Вижу, что он один, и сердца женщины нет у него, — подчеркнул экстрасенс, намекая на отсутствие у Василия романов. — Но все же в его смерти есть какой-то женский след. Вижу двух женщин плотного телосложения со светлыми волосами. Хочу понять, кто они. Они могли иметь отношение к гибели Василия».

Пообщавшись с семьей Жулинского, Волхов и Кузнецов поехали на его могилу, где провели свои ритуалы. Это помогло экстрасенсам узнать об умершем много новых подробностей. «По поводу девушек. В день смерти с ним была одна дама, но она не виновата. Она очень сильно переживает его уход. Не чувствую, что за ней есть какая-то вина. Она очень напугана», — разъяснил Дмитрий.

После этих слов мама Жулинского обратилась к той самой девушке, отметив, что больше не имеет ничего против нее. «Я не буду ей мстить, она, оказывается, не виновата», — призналась безутешная женщина.

В конце-концов экстрасенсы решили, что Василий Жулинский попал в компанию, чьи участники вели, мягко говоря, не совсем здоровый образ жизни.

«Ребята употребляли запрещенные препараты, а Василий снимал их. Многих этого задело. На этой почве возник конфликт. С этого момента Жулинский чувствовал, что умрет. На самом деле, смерть человека — не шок. Его готовят к этому. Василий умер от того, что утонул, будучи сам в наркотическом опьянении. Он сам зашел в воду. У него начались проблемы с сердцем. А другие ребята не остановили его, так как сами были пьяными. Жулинский винит их в этом», — заключил Григорий Кузнецов.

Фото: кадр из шоу «Последние 24 часа» на НТВ