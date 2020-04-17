Тающий ледник в Норвегии преподнес множество подарков археологам

Вадим Карасев

Уже более десяти лет археологи наблюдают за отступающим из-за потепления климата ледником Лендбреен в норвежском Национальном парке Брехеймен, поскольку таяние льда обнажает множество древних и средневековых объектов. Новая публикация в журнале Antiquity анализирует хронологию и распространение находок. Изначально считалось, что в этой местности бывали только древние охотники на северных оленей, но теперь ученые установили, что на месте ледника Лендбреен существовал торговый маршрут, который использовался до конца эпохи средневековья.

В течение нескольких столетий люди использовали этот перевал как самый короткий путь через горный хребет Ломсегген, и хотя было почти невозможно пройти по леднику с вьючными животными, обычно он был покрыт снегом, который позволял проложить дорогу. Вокруг нее теперь сконцентрировано наибольшее количество археологических находок, включая конские черепа, подковы, конский навоз, части повозок или саней и даже специальные снегоступы для лошадей. Находки прошли радиоуглеродное датирование. После этого выяснилось, что перевал использовался примерно с 300 г. до н. э., а наиболее активным сообщение было около 1000 года, в эпоху викингов. Позже, где-то между 1500 и 1700 годами, перевал стал непроходим и само его существование было забыто, пока изменение климата и отступление льда не позволили ученым узнать о нем.

Найденная в леднике прялка. Фото: Espen Finstad/secretsoftheice.com

Самой знаменитой находкой из ледника Лендбреен стала в 2011 году шерстяная туника 230–390 годов — самая старая одежда, когда-либо найденная в Норвегии (подробнее о ней можно прочитать в особом очерке). С тех пор там было обнаружено более 800 артефактов, 150 костей и рогов, более 100 погребальных пирамид и остатки каменного укрытия на вершине перевала. Ни один из других проходов через хребет Ломсегген (а их известно пять) не имеет подобного каменного укрытия. Падение популярности древнего маршрута и его забвение ученые объясняют ухудшением климата во время Малого ледникового периода и падением численности населения во время эпидемии чумы в XIV веке.