Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Тарифы на пересылку писем и бандеролей подросли

Тарифы на пересылку писем и бандеролей подросли

Тема: Какие законы вступают в силу


За пересылку заказных почтовых писем весом до 20 грамм гражданам придётся платить 54 рублей, что на четыре рубля больше прежних расценок. Это следует из новой тарифной сетки, установленной для «Почты России» Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Соответствующий приказ ведомства вступает в силу 17 апреля.

На рубль больше придётся выложить отправителям заказных почтовых карточек — уже 40 рублей. Пересылка письма с объявленной ценностью теперь стоит 113 рублей, что на три рубля дороже прошлогодних тарифов.

Также выросла плата за каждые 500 грамм веса бандероли с объявленной ценностью, которую пересылают наземным транспортом. Тарифы зависят от расстояния пересылки: до 600 км — 113 рублей (было 105 руб.), до 2 тысяч км — 120 рублей (было 115 руб.), до 5 тысяч км — 135 рублей (было 130 руб.), до 8 тысяч км — 145 рублей (было 140 руб.), свыше 8 тысяч км — 165 рублей (было 160 руб.).

При пересылке таких бандеролей воздушным транспортом сверх тарифов, установленных авиакомпаниями, взимается почтовый сбор — за каждые 500 грамм бандероли 112 рублей (было 110 руб.). За каждую перегрузку бандероли при авиа-пересылке придётся платить на три рубля больше — теперь 40 рублей.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Канадская нефть оказалась не нужна США
Канадская нефть оказалась не нужна США
США прошли пик коронавируса - Трамп
США прошли пик коронавируса - Трамп
Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии
Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии
Трамп раскрыл план по снятию в США ограничений из-за коронавируса
Трамп раскрыл план по снятию в США ограничений из-за коронавируса
Умер заразившийся коронавирусом режиссер Александр Радов
Умер заразившийся коронавирусом режиссер Александр Радов
Зараженный коронавирусом оператор умер в 30 лет
Зараженный коронавирусом оператор умер в 30 лет
ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет
ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет
В больнице имени Филатова предупредили о работе на пределе возможностей
В больнице имени Филатова предупредили о работе на пределе
Россияне назвали комфортную для пребывания в самоизоляции сумму денег
Россияне назвали комфортную для пребывания в самоизоляции сумму денег
Шэрон Стоун: «Я начинала плакать, увидев свое стареющее тело»
Шэрон Стоун: «Я начинала плакать, увидев свое стареющее тело»
Комиссия Минобороны Казахстана приступила к расследованию крушения МиГ-31
Комиссия Минобороны Казахстана приступила к расследованию крушения
Кайли Дженнер ответила хейтерам, которые раскритиковали ее фигуру
Кайли Дженнер ответила хейтерам, которые раскритиковали ее фигуру

Топ на сегодня

В России активизировались продуктовые грабители
В России активизировались продуктовые грабители
НАТО сохраняет боеготовность в условиях пандемии коронавируса
НАТО сохраняет боеготовность в условиях пандемии коронавируса
Демократы предложили увеличить выплаты американцам из-за коронавируса
Демократы предложили увеличить выплаты американцам из-за коронавируса
Малышева объяснила рекордные масштабы эпидемии COVID-19 в Нью-Йорке
Малышева объяснила рекордные масштабы эпидемии COVID-19 в Нью-Йорке
Кремль готов отменить парад Победы?: события ночи 16 апреля — EADaily
Кремль готов отменить парад Победы?: события ночи 16 апреля — EADaily

Еще по теме

Зарплату главы «Почты России» решили увеличить до 10 млн рублей в месяц
За ложные сведения о состоянии лесов чиновников накажут штрафом
Путин подписал закон о повышении пошлин на загранпаспорт и водительские права
ЦБ озвучил новые тарифы ОСАГО