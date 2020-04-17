Тарифы на пересылку писем и бандеролей подросли

Анастасия Иванова

Тема: Какие законы вступают в силу

За пересылку заказных почтовых писем весом до 20 грамм гражданам придётся платить 54 рублей, что на четыре рубля больше прежних расценок. Это следует из новой тарифной сетки, установленной для «Почты России» Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Соответствующий приказ ведомства вступает в силу 17 апреля.

На рубль больше придётся выложить отправителям заказных почтовых карточек — уже 40 рублей. Пересылка письма с объявленной ценностью теперь стоит 113 рублей, что на три рубля дороже прошлогодних тарифов.

Также выросла плата за каждые 500 грамм веса бандероли с объявленной ценностью, которую пересылают наземным транспортом. Тарифы зависят от расстояния пересылки: до 600 км — 113 рублей (было 105 руб.), до 2 тысяч км — 120 рублей (было 115 руб.), до 5 тысяч км — 135 рублей (было 130 руб.), до 8 тысяч км — 145 рублей (было 140 руб.), свыше 8 тысяч км — 165 рублей (было 160 руб.).

При пересылке таких бандеролей воздушным транспортом сверх тарифов, установленных авиакомпаниями, взимается почтовый сбор — за каждые 500 грамм бандероли 112 рублей (было 110 руб.). За каждую перегрузку бандероли при авиа-пересылке придётся платить на три рубля больше — теперь 40 рублей.

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