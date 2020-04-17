Трамп раскрыл план по снятию в США ограничений из-за коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Alex Brandon / AP

Президент США Дональд Трамп раскрыл план по снятию в стране ограничений, которые были введены из-за коронавируса. Его слова передает РИА Новости.

Как рассказал Трамп, карантин в стране будет сниматься поэтапно. Решение об открытии штатов будут принимать региональные власти на основе рекомендаций от администрации президента. Штаты, в которых эпидемиологическая обстановка благоприятная, смогут начать ослабление мер уже с пятницы, добавил американский лидер.

План по снятию ограничений состоит из трех этапов. В нем предусмотрены конкретные условия в плане заболеваемости, тестирования и режима работы больниц, сохраняются введенные санитарно-гигиенические требования, а также учитывается возможность новой вспышки коронавируса осенью.

«Наша стратегия позволит и дальше защищать пожилых граждан, уязвимые группы населения, одновременно позволяя военным и другим невероятно талантливым группам заниматься своим делом, которым никто лучше них не занимается», — заключил Трамп.

Ранее стало известно, что число зараженных коронавирусом в США превысило 650 тысяч человек. Из них смертельными оказались около 32,1 тысячи, более 53,7 человек вылечились. США по-прежнему находятся на первом месте по количеству заболевших коронавирусом среди всех стран мира.