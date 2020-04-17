Трампа обвинили в многочисленных нарушениях свободы прессы

Вадим Карасев

Дональд ТрампФото: Alex Wong / Getty Images

Крупнейшая журналистская организация обвинила президента США Дональда Трампа в том, что его нападки на СМИ представляют угрозу для американской демократии и свободы прессы в других странах. Об этом сообщает The Washington Post.

Комитет по защите журналистов опубликовал доклад «Администрация Трампа и СМИ», в котором перечислил все действия президента, которые можно расценить как атаки на СМИ. Так, глава государства неоднократно вешал ярлык «фейковая новость» на подтвержденные сообщения, препятствовал допуску журналистов в Белый дом и не публиковал полную информацию на официальных сайтах.

Нападки президента на новостные агентства во времена, когда нации пришлось столкнуться с беспрецедентной эпидемией коронавируса, несут серьезную угрозу для правды и консенсуса в глубоко фрагментированном американском обществе, говорится в докладе.

На основе опроса 40 журналистов, борцов за свободу прессы, ученых, адвокатов и чиновников были выявлены многочисленные нарушения прав со стороны администрации Трампа. Отмечается, что она использовала Погранично-таможенную службу США для допроса журналистов и доступа к их электронным средствам при пересечении границы, а также призывала к бойкоту определенных СМИ и изменению законов о клевете для наказания неугодных агентств.

Ярким примером атак Трампа на СМИ являются его угрозы отобрать лицензию на вещание у владельцев NBC после серии критических репортажей.

Поведение американского лидера негативно сказывается не только на свободе прессы непосредственно в его стране, но и на положении дел в других странах. После прихода Трампа к власти и до мая 2019 года 26 государств так или иначе ограничили журналистский доступ и свободу интернет-изданий под предлогом борьбы с «фейковыми новостями».