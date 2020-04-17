Установлена температура гибели коронавируса

Вадим Карасев

Французские ученые из Университета Прованса установили, что коронавирус погибает в течение 15 минут при тепловом воздействии в 92 градуса по Цельсию. Результаты их работы появились на портале bioRxiv.

В ходе эксперимента исследователи нагревали клетки коронавируса до 60 градусов по Цельсию в течение часа и обнаружили, что после такого теплового воздействия некоторые его штаммы могли размножаться.

Причем при нагреве в чистой среде вирусы погибли, а вот в нестерильной обстановке коронавирус смог продолжить размножение до уровня, достаточного для заражения человека.

Полностью коронавирус погиб после нагрева до 92 градусов в течение 15 мин. Отметим, что дезинфекция в большинстве лабораторий осуществляется именно при нагреве материалов до 60 градусов в течение часа.

Ранее главный внештатный кардиолог Минздрава Московской области Мария Глезер назвала коронавирусную инфекцию COVID-19 особенно опасной для людей с заболеваниями сердца. В худшем случае она может спровоцировать развитие инфаркта.