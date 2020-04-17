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В Арктике обнаружены бактерии, способные разлагать нефть

В Арктике обнаружены бактерии, способные разлагать нефть

Российские ученые нашли в Арктике бактерии, которые способны разлагать нефтепродукты. Такую технологию можно использовать для очистки грунтов, заявили в Минприроды.

Бактерии были обнаружены специалистами "Роснефти" и национального парка "Русская Арктика".

"Уникальная особенность бактерий – они способны разлагать нефтепродукты при низкой температуре (2-6 градусов)... На их основе может быть разработан инновационный препарат для очищения грунтов от нефтепродуктов".

По словам главы комплексного научного проекта "Чистая Арктика" Дмитрия Крюкова, масштабы загрязнений могут быть огромны, а самоочищение длится слишком долго.

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По материалам: uposters.ru

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