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В больнице имени Филатова предупредили о работе на пределе возможностей

В больнице имени Филатова предупредили о работе на пределе возможностейФото: Павел Львов / РИА Новости

Московская городская клиническая больница имени Филатова работает на пределе возможностей. Об этом агентству РИА Новости рассказал главврач лечебного заведения Валерий Вечорко.

По его словам, в реанимационном отделении больницы заняты уже почти все койки. «Мы максимально включили в работу все наши резервы. Конечно, какие-то еще остались, но мы работаем уже на пределе возможностей. Порядка 80 наших аппаратов ИВЛ уже заняты», — заявил он.

Врач отметил, что стационар изначально был рассчитан на прием 1,3 тысячи пациентов с коронавирусом, но сейчас там лечатся более 1,5 тысячи человек. При этом в среднем в сутки поступает порядка 150 больных, добавил Вечорко.

Больницу имени Филатова приготовили к приему пациентов с коронавирусом 27 марта. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, больницу перепрофилировали и подготовили к приему больных сразу три ее корпуса — их разделили на «грязные» и «чистые».

По последним данным, в России скончались 246 человека с коронавирусом. Всего в стране зафиксировано более 27,9 тысячи случаев заражения, из них за последние сутки — 3448 случаев. Выздоровели 2304 человека.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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