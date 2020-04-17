Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В ЦБ оценили ситуацию с краткосрочной ликвидностью в банках

В ЦБ оценили ситуацию с краткосрочной ликвидностью в банках

В ЦБ оценили ситуацию с краткосрочной ликвидностью в банках
Ситуация с РФ по данным за прошлую неделю оставалась комфортной, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Оперативные показатели деятельности кредитных организаций показывают, что и кредиты, и депозиты на прошлой неделе были в целом достаточно стабильны. Ситуация с краткосрочной ликвидностью оставалась комфортной. Поэтому Банк России не проводил аукционов РЕПО на прошлой неделе", - сказала она в ходе онлайн-брифинга.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Таинственную смерть звезды «ДОМа-2» расследуют экстрасенсы
Таинственную смерть звезды «ДОМа-2» расследуют экстрасенсы
Германия взяла коронавирус под контроль
Германия взяла коронавирус под контроль
Объяснена эволюция женской мастурбации в сериалах
Объяснена эволюция женской мастурбации в сериалах
В Роспотребнадзоре рассказали о шансах заразиться коронавирусом от питомцев
В Роспотребнадзоре рассказали о шансах заразиться коронавирусом от
Тающий ледник в Норвегии преподнес множество подарков археологам
Тающий ледник в Норвегии преподнес множество подарков археологам
«Солнечные» и «лунные» энергетические вампиры: чем отличаются и как им противостоять
«Солнечные» и «лунные» энергетические вампиры: чем отличаются и как
Коронавирус ударил по американскому нефтяному гиганту
Коронавирус ударил по американскому нефтяному гиганту
Ведущий призвал согнать людей с коронавирусом в концлагерь и остался без работы
Ведущий призвал согнать людей с коронавирусом в концлагерь и остался
В ЦБ оценили ситуацию с краткосрочной ликвидностью в банках
В ЦБ оценили ситуацию с краткосрочной ликвидностью в банках
В Бельгии число жертв коронавируса превысило пять тысяч человек
В Бельгии число жертв коронавируса превысило пять тысяч человек
Планета политиков утратила связь с планетой прочих людей: Израиль в фокусе
Планета политиков утратила связь с планетой прочих людей: Израиль
Посол США прокомментировал перенос парада Победы
Посол США прокомментировал перенос парада Победы

Топ на сегодня

Разведка США предупредила НАТО и Израиль о пандемии коронавируса заранее
Разведка США предупредила НАТО и Израиль о пандемии коронавируса
Канадская нефть оказалась не нужна США
Канадская нефть оказалась не нужна США
Мэр Новокузнецка на камеру решил отчитать нарушителя карантина, не нашел понимания и был грубо послан
Мэр Новокузнецка на камеру решил отчитать нарушителя карантина, не
США прошли пик коронавируса - Трамп
США прошли пик коронавируса - Трамп
Генсек ООН приветствовал обмен пленными на востоке Украины
Генсек ООН приветствовал обмен пленными на востоке Украины

Еще по теме

В Центробанке заявили, что в РФ не было дефицита валюты в третьем квартале
ЦБР не ждет проблем из-за пика внешних платежей в марте 2017 года
Центробанк может снизить ключевую ставку до 6,5% уже в следующем году
Обслуживающий РПЦ банк подготовил план спасения