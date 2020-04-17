В ЦБ оценили ситуацию с краткосрочной ликвидностью в банках

Влада Некрасова

Ситуация с РФ по данным за прошлую неделю оставалась комфортной, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Оперативные показатели деятельности кредитных организаций показывают, что и кредиты, и депозиты на прошлой неделе были в целом достаточно стабильны. Ситуация с краткосрочной ликвидностью оставалась комфортной. Поэтому Банк России не проводил аукционов РЕПО на прошлой неделе", - сказала она в ходе онлайн-брифинга.