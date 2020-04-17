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В Европе обвинили российскую компанию в завышении цен на бензин

В Европе обвинили российскую компанию в завышении цен на бензинФото: Алексей Даничев / РИА Новости

Комиссия по защите конкуренции Болгарии обвинила российскую нефтяную компанию «Лукойл» в завышении цен на бензин и дизельное топливо в марте. Расследование начато в отношении нефтеперерабатывающего завода Lukoil Neftochim Bourgas AD и десяти компаний, занимающихся розничной торговлей, сообщают «Ведомости».

Перед этим прокуратура выяснила, что в марте розничные цены на топливо в республике сократились только на 11 процентов. В то же время мировые цены на нефть упали почти в два раза, что привело к более значительному удешевлению бензина в других странах Европы.

В комиссии объяснили проверку беспокойством общественности по поводу того, что высокая стоимость топлива для населения связана с действиями монополиста и не соответствует рынку.

«Лукойл» занимает порядка 70 процентов на топливном рынке Болгарии, так что обвинения имеют под собой основания. Как предположил партнер юридической компании «Нафко» Павел Иккерт, если злоупотребление докажут, компании грозит штраф до десяти процентов выручки на рынке.

Однако в предыдущие годы «Лукойлу» удавалось избегать наказаний по аналогичным обвинениям. Суды принимали сторону российской компании в 2012 и 2016 годах.

Цены на бензин в некоторых российских регионах в последние дни также начали снижаться. Сильнее всего динамика проявляется в Алтайском крае и Республике Алтай. Однако дизельное топливо при этом дорожает.

В России на стоимость топлива влияет демпферный механизм, введенный в прошлом году. Он не дает нефтяным компаниям завышать стоимость бензина при высоких мировых ценах на сырье, но и не позволяет бензину дешеветь. Из-за этого топливо в Европе стало дешевле, чем в России.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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