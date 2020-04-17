В ЮАР число заразившихся коронавирусом достигло 2605 человек

Лидия Мартынова

Общее число случаев заражения новым коронавирусом в Южно-Африканской Республике достигло 2605, скончались 48 человек, сообщает Национальный институт инфекционных заболеваний республики (NICD).

"Мы с грустью сообщаем, что на сегодняшний день зарегистрировано 48 смертей. Мы выражаем наши соболезнования семьям и друзьям тех, кто потерял свою жизнь из-за COVID-19. В настоящее время подтверждено 2605 случаев заражения COVID-19", - говорится в заявлении института в Twitter.