Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В ЮАР число заразившихся коронавирусом достигло 2605 человек

В ЮАР число заразившихся коронавирусом достигло 2605 человек

В ЮАР число заразившихся коронавирусом достигло 2605 человек
Общее число случаев заражения новым коронавирусом в Южно-Африканской Республике достигло 2605, скончались 48 человек, сообщает Национальный институт инфекционных заболеваний республики (NICD).

"Мы с грустью сообщаем, что на сегодняшний день зарегистрировано 48 смертей. Мы выражаем наши соболезнования семьям и друзьям тех, кто потерял свою жизнь из-за COVID-19. В настоящее время подтверждено 2605 случаев заражения COVID-19", - говорится в заявлении института в Twitter.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Иностранцам разрешили получать гражданство России, не отказываясь от своего
Иностранцам разрешили получать гражданство России, не отказываясь
В ЮАР число заразившихся коронавирусом достигло 2605 человек
В ЮАР число заразившихся коронавирусом достигло 2605 человек
США рассказали о вреде России для людей на востоке Украины
США рассказали о вреде России для людей на востоке Украины
Как в России поддерживают граждан в период пандемии коронавируса
Как в России поддерживают граждан в период пандемии коронавируса
В России с начала самоизоляции снизилось потребление электроэнергии
В России с начала самоизоляции снизилось потребление электроэнергии
Кошачьи лемуры привлекают самок цветочным запахом
Кошачьи лемуры привлекают самок цветочным запахом
Минсельхоз ожидает стабилизации цен на зерно на следующей неделе
Минсельхоз ожидает стабилизации цен на зерно на следующей неделе
Виктория Бекхэм пригласила всех желающих к себе на день рождения
Виктория Бекхэм пригласила всех желающих к себе на день рождения
Госдума разрешила предоставлять госгарантии офшорным компаниям
Госдума разрешила предоставлять госгарантии офшорным компаниям
Каменный и водостойкий - SPC ламинат 33 класса в Ярославле
Каменный и водостойкий - SPC ламинат 33 класса в Ярославле
Таинственную смерть звезды «ДОМа-2» расследуют экстрасенсы
Таинственную смерть звезды «ДОМа-2» расследуют экстрасенсы
Германия взяла коронавирус под контроль
Германия взяла коронавирус под контроль

Топ на сегодня

Как ускорить окончание режима самоизоляции рассказали в Роспотребнадзоре
Как ускорить окончание режима самоизоляции рассказали в
Каменный и водостойкий - SPC ламинат 33 класса в Ярославле
Каменный и водостойкий - SPC ламинат 33 класса в Ярославле
Посол США прокомментировал перенос парада Победы
Посол США прокомментировал перенос парада Победы
Планета политиков утратила связь с планетой прочих людей: Израиль в фокусе
Планета политиков утратила связь с планетой прочих людей: Израиль
Рози Хантингтон-Уайтли призналась, что хочет еще детей от Джейсона Стэтхема
Рози Хантингтон-Уайтли призналась, что хочет еще детей от Джейсона

Еще по теме

В ЮАР число заражений коронавирусом достигло 2028
В ДНР число заразившихся коронавирусом достигло 30 человек
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 1197 человек
В Белоруссии число случаев заражения коронавирусом выросло до 94