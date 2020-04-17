В Китае не произошло масштабного сокращения работников из-за COVID-19

Анастасия Иванова

Масштабного сокращения служащих в Китае не произошло, несмотря на сильное влияние эпидемии COVID-19 на экономику страны, заявил официальный представитель государственного статистического управления КНР Мао Шэнъюн.

ВВП Китая под влиянием эпидемии COVID-19 по итогам I квартала упал на 6,8% впервые с конца 1970-х годов.

"Несмотря на влияние эпидемии ситуация в сфере занятости стабильная, по стране не произошло масштабного сокращения штата сотрудников", - заявил на брифинге Мао Шэнъюн.

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