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В клинике рассказали о прогрессе в лечении Бабкиной

В клинике рассказали о прогрессе в лечении БабкинойНадежда БабкинаФото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»

В клинике рассказали о прогрессе в лечении народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает издание StarHit.

Отмечается, что эстрадной певице стало лучше, хотя она успела запустить болезнь и слишком поздно обратилась к врачам. «Надежде Георгиевне незначительно лучше — дышит уже сама, без искусственной вентиляции легких, но по-прежнему через трахеостомическую трубку. Она в сознании, жалоб не предъявляет, общается жестами и сегодня явно не в очень хорошем настроении», — заявили в медицинском учреждении.

Там также отметили, что температура исполнительницы стала пониженной, а площадь поражения легких уменьшилась. При этом она по-прежнему вынуждена пользоваться памперсом, питаться через зонд и пить антибиотики. Согласно данным StarHit, информация о том, что Бабкину перевезли в госпиталь имени Вишневского в Красногорске, не подтвердилась.

12 апреля стало известно, что Бабкину, госпитализированную с пневмонией, вывели из медикаментозной комы. О том, что артистка попала в больницу, сообщалось 6 апреля.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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