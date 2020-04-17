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В Краснодаре больница закрыта на карантин из-за заболевания сотрудников COVID-19

В Краснодаре больница закрыта на карантин из-за заболевания сотрудников COVID-19

В Зиповской больнице Краснодара выявлено массовое заболевание коронавирусом (COVID-19) среди медицинского персонала. Больницу закрыли на карантин.

Карантин в Городской клинической больницы скорой помощи продлится 14 дней. За это время будут проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия, направленные на дезинфекцию помещений.

Кроме того, оперативный штаб Краснодарского края подтвердил информацию о групповом заражении COVID-19 сотрудников больницы.

Как ранее сообщалось, в Зиповской больнице Краснодара находилась пациентка с переломом левой бедренной кости. Но позже у женщины 78 лет обнаружился коронавирус. И пациентку перевели из травматического отделения Зиповской больницы в инфекционную больницу города Краснодар. Где женщину спасти не удалось. А отделение травматологии, куда ранее доставили женщину, закрыли на карантин.

Несмотря на закрытие отделения, положительные тесты на вирус COVID-19 стали подтверждаться среди сотрудников краснодарской больницы. Для недопущения распространения коронавирусной инфекции Роспотребнадзор принял решение закрыть больницу на карантин.

Теперь же в больнице Краснодара объявлен карантин. Тестирование на COVID-19 проходят и медики и пациенты. Сотрудники больницы живут в учреждении круглосуточно, а пациенты продолжают проходить лечение от ранее диагностированного заболевания. Больница закрыта, новые пациенты на период карантина не принимаются, сообщают Кубанские Новости.

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По материалам: u-f.ru

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