В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в городском оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает РИА Новости.

Возраст пациентов — от 29 до 88 лет. У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус.

Большинство из скончавшихся имели сопутствующие заболевания: гипертонию, кардиосклероз, атеросклеротическую аневризму. Пятеро из них страдали сахарным диабетом.

Отмечается, что трое умерших проходили лечение в частных клиниках. Еще один пациент лечился в федеральном медицинском центре.

Помимо этих пациентов, по данным на вечер 16 апреля, в России скончались 232 человека с коронавирусом. Всего в стране зафиксировано более 27,9 тысячи случаев заражения, из них за последние сутки — 3448 случаев. Выздоровели 2304 человека.