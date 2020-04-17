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В Петербурге медики массово заразились коронавирусом

В Петербурге медики массово заразились коронавирусомФото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Боткинскую больницу в Санкт-Петербурге госпитализировали 137 медицинских работников. Об этом сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» главврач больницы Денис Гусев.

«Из общего количества, 405 пациентов, которые у нас сейчас находятся либо с подозрением, либо уже с подтвержденным диагнозом, 137 из них — это медицинские работники. Более ста, треть», — пояснил Гусев и добавил, что большинство медиков являются врачами стационаров, где произошли вспышки коронавирусной инфекции.

Ранее в Санкт-Петербурге коронавирус подтвердился более чем у 100 медработников.

За последние сутки в Петербурге резко увеличилось число зараженных коронавирусом. Инфекция была подтверждена у 424 человек. Таким образом, общее число инфицированных на сегодняшний день составляет 1507. На основании данных городского комитета по здравоохранению, примерно каждый 15-й заразившийся — медик.

Всего в России зарегистрировано более 32 тысяч случаев коронавируса в 85 регионах. Больше всего заразившихся в Москве, где число случаев приблизилось к 20 тысячам. За весь период умерли 273 человека, выздоровели 2590 человек.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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