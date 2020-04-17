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В Роспотребнадзоре рассказали о шансах заразиться коронавирусом от питомцев

В Роспотребнадзоре рассказали о шансах заразиться коронавирусом от питомцевФото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

Шансы заразиться коронавирусом от домашних животных у человека фактически равны нулю. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, сообщает агентство «Москва».

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина пояснила, что пока существуют лишь гипотезы о таком возможном пути передачи вируса и они не подтверждаются на практике.

Вершинина отметила, что за несколько месяцев эпидемии проведено множество исследований. «При таком пристальном внимании, которое врачи и ученые уделяют буквально каждому эпизоду заболевания, абсолютно нереально было бы упустить путь передачи коронавируса от домашних животных», — рассказала она. На данный момент уже опубликованы материалы с доказательствами, что такого инфицирования не происходит.

При этом полностью опровергнуть подобные идеи не всегда получается. Поэтому иногда авторы научных работ говорят, что выдвигаемое предположение «не исключено». «Но, видимо, вследствие трудностей перевода вот это "не исключено" превращается в "возможно"», — добавила эксперт.

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова говорила, что зараженные новым вирусом кошки не опасны для человека и могут передать инфекцию только своим сородичам, поэтому выгонять их из дома не надо. Собаки не восприимчивы к COVID-19, но хозяин может заразиться, если вирус попадет на пса, а человек не будет соблюдать простейшие правила гигиены при общении с животным.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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