В России с начала самоизоляции снизилось потребление электроэнергии

Алексей Вольцев

Потребление электроэнергии в РФ с начала режима самоизоляции, то есть с 30 марта, снизилось на 3,5%, однако сейчас наблюдается выравнивание, заявил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса, все магазины, кроме продовольственных и аптек, закрыты, сотрудники многих предприятий переведены на удаленный режим работы.

"Изначально оно показало достаточно глубокое падение в первую неделю самоизоляции, сейчас мы видим немножко уже пошёл прирост, потребление выравнивается и не так сильно сказывается самоизоляция на предприятиях, и в целом на потреблении электроэнергии. В целом с начала самоизоляции по энергосистеме России снижение потребления порядка 3,5%. С начала года это снижение потребления порядка 1,4%", - сказал он на онлайн-конференции "Росконгресса".

Москве и области, а также в Центральной России.

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