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В Ростовской области разработают порядок выезда жителей на дачи

В Ростовской области разработают порядок выезда жителей на дачи

При каких условиях ростовчане смогут посещать свои дачи, решат власти региона.

Возглавляющий Ростовскую область Василий Голубев заявил, что будут определены условия, при соблюдении которых граждане смогут попасть на свои вожделенные садовые и дачные участки.

Соотвтетствующее заявление чиновник сделала сегодня, 17 апреля, в рамках онлайн-брифинга, пишет АиФ-Ростов.

Примечательно, что в ряде иных регионов местные власти разрешили людям отправляться на дачи, скорректировав антикоронавирусные меры. Условием для этого является использование личного авто, чтобы исключить вероятность контакта с кем-либо.

Однако Евгений Ковалев, являющийся главным санитарным врачом региона, выступил против разрешения поездок на дачи. Медик уверен, что такое решение снизит самоизоляцию и спровоцирует рост контактов между людьми.

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По материалам: u-f.ru

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