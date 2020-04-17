В сети появилось видео с участием Меган Маркл и принца Гарри в качестве доставщиков еды

Вадим Карасев

В воскресенье, 12 апреля, и в среду, 15 апреля, 38-летняя Меган Маркл и ее 35-летний супруг принц Гарри стали волонтерами благотворительной организации Angel Food, которая обеспечивает наиболее уязвимых граждан продуктами питания на фоне пандемии коронавируса. Супруги выразили желание поработать в качестве доставщиков еды и самолично отвезли несколько заказов жителям Лос-Анджелеса. В сети появилось видео, на котором видно, как герцоги Сассекские как раз выполняют один из них в районе Западного Голливуда.

Меган и Гарри соблюдали все меры предосторожности — они надели маски и перчатки. Как рассказал директор проекта Ричард Айюб, один из клиентов даже засомневался, действительно ли это были герцоги Сассекские.

Вчера нам позвонил один из клиентов и сказал: "Это были те, кто я думаю?". Они были в масках, в перчатках и очень просто одеты,

— рассказал он.

Айюб добавил, что огласки пара не хотела и не была заинтересована в пропаганде своих благотворительных стремлений.

Они хотели сделать это тихо, и у них это получилось,

— сказал он.





Ричард Айюб признался, что был очень удивлен, что пара выбрала именно их организацию для работы, и отметил, что Гарри и Меган заботятся о наиболее уязвимой категории граждан. По его словам, именно мама Меган Дория Рэгланд высказала предположение, что организация нуждается в добровольцах, и поделилась своими мыслями с дочерью.

Наши клиенты наиболее подвержены риску заражения коронавирусом, поскольку у них слабая иммунная система, есть болезни сердца, легких, диабет, и большинство из них старше 60 лет,

— заключил он.