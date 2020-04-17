В Сети появился сингл “Why Not” из третьего сезона "Убивая Еву"

Алексей Вольцев

. Группа Unloved, исполняющая альтернативный рок, выложила в Сеть свой последний сингл “Why Not”, впервые прозвучавший в третьем сезоне "Убивая Еву", сообщает NME.

Группу в 2015 создали вокалистка Джейд Винсент и два композитора, пишущих для кино, Дэвид Холмс и Кифес Чанция, оба они работают над саундтреком сериала. По словам Холмса, в третьем сезоне будет много новых и старых песен этого коллектива.

"Что-то в этой киллерской музыке наполнило меня странным внутренним сопротивлением", - прокомментировала слова композиции “Why Not” солистка Джейд Винсент.

Музыка Unloved звучит в "Убивая Еву" с самого первого эпизода. Пока у группы всего два студийных альбома: дебютная пластинка 2016 года “Guilty of Love” и “Heartbreak” 2019 года и несколько синглов разных лет.

Дэвид Холмс создал саундтреки ко многим фильмам, в том числе: "Одиннадцать друзей Оушена", "Анализируй это", "Шерлок Холмс" Гая Ричи. За музыку к сериалу "Убивая Еву" он и Кифес Чанция награждены в 2019 году премией BAFTA.