Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Сети появился сингл “Why Not” из третьего сезона "Убивая Еву"

В Сети появился сингл “Why Not” из третьего сезона "Убивая Еву"
. Группа Unloved, исполняющая альтернативный рок, выложила в Сеть свой последний сингл “Why Not”, впервые прозвучавший в третьем сезоне "Убивая Еву", сообщает NME.

Группу в 2015 создали вокалистка Джейд Винсент и два композитора, пишущих для кино, Дэвид Холмс и Кифес Чанция, оба они работают над саундтреком сериала. По словам Холмса, в третьем сезоне будет много новых и старых песен этого коллектива.


"Что-то в этой киллерской музыке наполнило меня странным внутренним сопротивлением", - прокомментировала слова композиции “Why Not” солистка Джейд Винсент.


Музыка Unloved звучит в "Убивая Еву" с самого первого эпизода. Пока у группы всего два студийных альбома: дебютная пластинка 2016 года “Guilty of Love” и “Heartbreak” 2019 года и несколько синглов разных лет.

Дэвид Холмс создал саундтреки ко многим фильмам, в том числе: "Одиннадцать друзей Оушена", "Анализируй это", "Шерлок Холмс" Гая Ричи. За музыку к сериалу "Убивая Еву" он и Кифес Чанция награждены в 2019 году премией BAFTA.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Генсек ООН объявил об угрозе гибели сотни тысяч детей из-за коронавируса
Генсек ООН объявил об угрозе гибели сотни тысяч детей из-за
Трампа обвинили в многочисленных нарушениях свободы прессы
Трампа обвинили в многочисленных нарушениях свободы прессы
Российский врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус
Российский врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус
Пять эффективных ритуалов на богатство, которые можно провести, не выходя из дома
Пять эффективных ритуалов на богатство, которые можно провести,
В Арктике обнаружены бактерии, способные разлагать нефть
В Арктике обнаружены бактерии, способные разлагать нефть
В Сети появился сингл “Why Not” из третьего сезона "Убивая Еву"
В Сети появился сингл “Why Not” из третьего сезона "Убивая Еву"
Возвращающийся на Землю экипаж попрощался с остающимися на МКС коллегами
Возвращающийся на Землю экипаж попрощался с остающимися на МКС
Мединского исключили из Фонда кино
Мединского исключили из Фонда кино
Валерий Меладзе: «Распустили всех помощников. Альбина готовит, я мою посуду»
Валерий Меладзе: «Распустили всех помощников. Альбина готовит, я мою
Киев накрыло смогом от пожаров в Чернобыльской зоне
Киев накрыло смогом от пожаров в Чернобыльской зоне
Число зараженных коронавирусом в США превысило 650 тысяч
Число зараженных коронавирусом в США превысило 650 тысяч
ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России
ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России

Топ на сегодня

НАТО сохраняет боеготовность в условиях пандемии коронавируса
НАТО сохраняет боеготовность в условиях пандемии коронавируса
В России активизировались продуктовые грабители
В России активизировались продуктовые грабители
Малышева объяснила рекордные масштабы эпидемии COVID-19 в Нью-Йорке
Малышева объяснила рекордные масштабы эпидемии COVID-19 в Нью-Йорке
Демократы предложили увеличить выплаты американцам из-за коронавируса
Демократы предложили увеличить выплаты американцам из-за коронавируса
Обращения Путина к россиянам не планируется, заявил Песков
Обращения Путина к россиянам не планируется, заявил Песков

Еще по теме

Шерлок Холмс Первый канал 1 января 2017: 4 сезон 1 серия «Шесть Тэтчер» смотреть онлайн
Шерлок Холмс Первый канал 1 января 2017: 4 сезон 1 серия
Безрассудный и отрывной 4 сезон «Шерлока» стартует на Первом канале 1 января
Для третьего «Шерлока Холмса» приглашены сразу пять сценаристов