В Сети появился тизер мини-сериала «Перри Мейсон» от HBO и Роберта Дауни младшего

Влада Некрасова

Ранее предполагалось, что мини-сериал "Перри Мэйсон" появится этой весной, но позже появились сообщения о переносе премьеры. На официальном канале телесети HBO на YouTube сказано, что первый эпизод сериала появится в эфире двадцать первого июня 2020-го года.События сериала разворачиваются в начале тридцатых годов прошлого века в Лос-Анджелесе (США). В городе начинаются таинственные исчезновения детей, поэтому их отчаявшиеся родители в конце концов обращаются к адвокату с весьма сомнительной репутацией — Перри Мэйсону. Последний посвящает расследованию все усилия и пытается выйти на след загадочного преступника.Новый сериал от HBO — далеко не первая экранизация романов Эрла Стэнли Гарднера о Перри Мэйсоне. Первый сериал о детективе вышел еще в 1950-х годах и просуществовал в течение девяти сезонов. В новом проекте сыграли Мэттью Риз, Джон Литгоу, Роберт Патрик, Татьяна Маслани, а также другие актеры. Сценаристом сериала стали Ролин Джонс и Рон Фитцджеральд, а Роберт Дауни-младший взял на себя роль исполнительного продюсера "Перри Мэйсона".