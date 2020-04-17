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Валерий Меладзе: «Распустили всех помощников. Альбина готовит, я мою посуду»

Валерий Меладзе: «Распустили всех помощников. Альбина готовит, я мою посуду»
Звездная пара уединилась на самоизоляции в загородном доме. В отсутствии домработниц Джанабаева вынуждена самостоятельно заниматься хозяйством. Впрочем, Меладзе старается помогать супруге с уборкой.

Семья 54-летнего Влерия Меладзе живет в элитном поселке, поэтому может себе позволить короткие прогулки по территории. Артист счастлив как никогда, ведь наконец-то может уделить достаточное количество внимания сыновьям и супруге. «Такое ощущение, что я полжизни к этому готовился. Мечтал отдохнуть лет 25. Причем, когда наступал этот период, покой нам только снился: обязательно нужно было куда-то ехать, нестись», — делился Валерий.

Впрочем, совсем бездельничать супругам не приходится. С утра они катаются на велосипеде для поддержания тонуса, а в течение дня делят домашние хлопоты. «На время самоизоляции всех распустили, сохранив людям зарплату. Сейчас сами справляемся. Я помогаю Альбине — мою посуду. Она готовит. Иногда, если хотим побаловать себя, можем что-нибудь заказать. На Пасху куличики Альбина испечет, яйца покрасит…» — говорил он во время Instagram-эфира с главредом «OK!» — Вадимом Верником.


Валерий Шотаевич вынужден лишь ездить на съемки шоу «Голос.Дети». По его словам, создатели проекта подошли к делу очень ответственно, поэтому организовали тестирование на коронавирус у всех наставников и членов съемочной группы. «Все здоровы. Значит, мы можем позволить себе работать», — отмечал Меладзе.

Артист рад общению и с наследниками: 16-летним Костей и шестилетним Лукой. К слову, у сыновей сейчас такой возраст, когда им особенно важно мнение отца. Оказывается, дети находят причины повздорить между собой.

«Я не видел никогда, чтобы дочки между собой когда-то разбирались. Как-то все у них гладко спокойно, а мальчишки… Долгое время старший брат был старшим, а младший — младшим. Теперь младший уже не соглашается, что он младший. Я им пытаюсь все время втолковать: «Ребят, у вас нет никого ближе», — говорит певец.

Альбина и сама отмечала важную роль мужа в воспитании сыновей. «У Кости с папой идеальный союз, — говорила она. — И если я вдруг теряюсь и не могу справиться с эмоциями или ситуацией, то говорю: «Валера, помогай, иди поговори». И тут проблема стихает, спор разрешается, все выравнивается — вот такой у нас баланс».

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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