Василий Голубев рассказал, когда разрешит работать парикмахерским и кафе

Вадим Карасев

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отвечая на вопрос о том, когда в регионе возобновят работу парикмахерские, кафе и другие организации занятые оказанием бытовых услуг населению, высказал свое мнение.

Он пояснил, что всем этим организациям разрешат возобновить работу сразу, как только станет понятно, что в регионе пик по заболеваемости коронавирусом пройден, пишет АиФ-Ростов.

Он также отметил, что в регионе заметно выросло число автомобилей на дорогах. В связи с чем, в области будет разработан специальный порядок выезда дончан на дачи на личном транспорте.

В Ростовской области, на утро пятницы, 17 апреля, количество заразившихся достигло 168 человек. В их числе и 16 детей. Кроме того, с подозрением на COVID-19 под наблюдением медиков находится 1277 человек.

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