Великая суббота 18 апреля 2020 года: что можно делать и что нельзя

Вадим Карасев

Страстная суббота — день великого покоя, радостного и глубокомысленного ожидания Светлого Христова Воскресения, победы света над тьмой и смертью. Церковные заветы помогут встретить этот день правильно.

Страстная суббота для верующих — время тишины и покоя. Позади строгий Великий пост и суровая Страстная седмица, в течение которых в молитвах и говенье мы укрощали своих демонов и проникались величием жертвенной смерти Христа за спасение грешников. В день Тихой субботы наши души замирают в ожидании Православной Пасхи, мы вспоминаем о погребении Христа, сошествии Его в ад и освобождение им душ всех находившихся там праведников.

Значение и богослужение Страстной субботы

Тихая суббота возвращает православных к воспоминаниям о библейских событиях. Священнослужители заостряют особое внимание на погребении Христа и его сошествии в ад. В земном мире тогда все было тихо. Понтий Пилат дал разрешение на похороны Иисуса, не позволив его телу стать добычей хищных птиц.

Если в мире людей царила тишина, то в аду разразилась война. Сын Божий, принявший на себя все грехи, сошел в ад и бросил все прегрешения дьяволу под ноги, провел там проповедь Слова Божьего и забрал ключи от вечной жизни.

Утренняя служба наполнена песнями и молитвами, восхваляющими Христа, которой победил смерть и освободил людей от греха. Литургию Великой субботы можно отнести к самым красивым богослужениям года. Священнослужители прочтут и Ветхий Завет, указав на пророчества о воскрешении Господнем. Будет правильно посмотреть трансляцию службы, которая начнется с раннего утра и продолжится в течение всего дня. А уже вечером она перейдет во всенощную, после которой и наступит Светлая Пасха.

Заветы и запреты 18 апреля

Страстная суббота — время особого поминовения Христа. Православным людям следует обратить внимание на духовную составляющую жизни. Полезно проникнуться атмосферой дня, прочесть краткое описание истории и традиций, узнать главные пророчества, относящиеся к Иисусу Христу. Тогда станет понятно, что именно запрещено делать в столь знаковый день.

В первую очередь, святые отцы советуют сдерживать свои страсти и греховные помыслы. Запрещено спорить, ссориться, тем более браниться, гневаться и обижаться. А посему все сложные разговоры разумнее оставить на другое время, ведь наступает Пасха, и всем нам пора настроиться на радостные эмоции праздника.

По мере возможности стоит отказаться от шумных застолий, увеселительных мероприятий, перенести тяжелые домашние дела. Свое время следует спланировать так, чтобы покончить с рутинными обязанностями как можно скорее.

Хозяйкам важно позаботиться о выпечке и приготовлении праздничных блюд, а также собрать пасхальную корзину и узнать, как в условиях карантина можно освятить куличи.

Разумеется, в такой великий день нужно читать Священное писание, возносить молитвы, совершать богоугодные дела и не отказывать в помощи близким. Тут стоит прислушиваться к внутреннему голосу. Быть может, кому-то уже давно требуется ваше внимание — тогда следует позвонить человеку и предложить должную помощь.