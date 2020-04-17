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Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии

Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии
Российские военнослужащие вместе с военными подразделения радиационной, химической и биологической защиты ВС Италии продезинфицировали дома престарелых в двух населенных пунктах Ломбардии, сообщает Минобороны РФ.

"Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в двух крупных пансионатов городов Бергамо и Горле", - говорится в сообщении.

Всего российские военные врачи-эпидемиологи и специалисты войск РХБЗ Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в 64 населенных пунктах Ломбардии.


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# Россия
По материалам: ria.ru

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