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Володин: у депутатов есть все возможности для дистанционной работы

Володин: у депутатов есть все возможности для дистанционной работы

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Депутатам необходимо сократить число необязательных контактов, возможности для дистанционной работы у них есть. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Давайте исходить из того, что закон должны соблюдать мы, а потом уже требовать от других. Возможности для самоизоляции и дистанционной работы у всех есть, мы запускаем все новые сервисы, которые позволят активно участвовать в работе, причем на «удалёнке». Как можно меньше контактов ненужных!», — сказал спикер. 

По словам Володина, депутатам «необходимо сделать все, чтобы выполнить рекомендации врачей и правила, которые приняты для всех граждан нашей страны».

В ходе пленарного заседания к спикеру обратился лидер ЛДПР Владимир Жириновский с предложением попросить депутатов «никуда не уезжать, оставаться в Москве, в своих квартирах» и отказаться от очных выступлений на телеканалах.

«Иначе люди скажут, вы призываете к самоизоляции, а сами не вылезаете со всех телепередач на всех каналах. Это зачем делать? Кабинет — дом — зал заседаний!», — призвал Жириновский.

Ранее Вячеслав Володин ранее указывал, что депутатам стоит отправляться на работу в регионы только после прохождения тестирования на коронавирус. Он отметил, что зафиксировано большое количество случаев, когда эту инфекцию завозили в субъекты РФ, приезжая из крупных городов.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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