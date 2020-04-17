ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России

Лидия Мартынова

Рост числа зараженных коронавирусом в России беспокоит специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом, как передает ТАСС, сказал директор европейского подразделения организации Ханс Клюге.

По его словам, в некоторых странах Европы, прежде всего в Германии, Италии, Испании и Франции, отмечается положительная динамика. Однако «скромные позитивные сигналы омрачаются увеличивающимся количеством новых случаев в других, включая Великобританию, Турцию, Украину, Белоруссию и Россию».

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сказала, что прирост числа инфицированных Covid-19 в России продолжится. По ее словам, сейчас очень важно быстро выявлять новые случаи заражения и прервать цепочки распространения инфекции в тех регионах, где она появилась недавно. Принципиальное значение имеет защита всех, кто контактирует с зараженными.

По последним данным, в России выявлено почти 28 тыс. случаев коронавируса.