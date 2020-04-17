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Возвращающийся на Землю экипаж попрощался с остающимися на МКС коллегами

Возвращающийся на Землю экипаж попрощался с остающимися на МКС коллегами
Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-15", возвращающийся на Землю, попрощался с коллегами, остающимися на МКС, переходные люки между кораблем и станцией закрыты, трансляция ведётся на сайте Роскосмоса.

Россиянин Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Меир попрощались в модуле "Звезда" с россиянами Анатолием Иванишиным, Иваном Вагнером и американцем Кристофером Кэссиди, которым предстоит полет на борту МКС до 22 октября.

После этого были закрыты переходные люки между кораблём и станцией.


По информации на сайте Роскосмоса, в 4.53 мск планируется расстыковка "Союза МС-15" от модуля "Звезда". В 7.22 мск намечается включение двигателя корабля для сведения с орбиты, в 7.50 мск - разделение "Союза МС-15" на отсеки.


В 7.53 мск спускаемый аппарат с экипажем должен войти в земную атмосферу, в 8.02 мск ожидается раскрытие парашюта и в 8.16 мск посадка аппарата в 147 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

# Россия
По материалам: ria.ru

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