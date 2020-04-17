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ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет на фоне коронавируса

ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет на фоне коронавируса

Валовой внутренний продукт Китая в первом квартале 2020 года сократился на 6,8%, что стало первым снижением этого показателя с 1976 года. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные Национального бюро статистики (NBS) КНР.

Как указывает ведомство, ВВП Китая снизилось на 6,8%, в первом квартале 2019 года данный показатель был положительным и составлял 6,4%. В докладе Государственного статистического управления Китая указывается, что ВВП страны за три месяца составил 20,65 трлн юаней (примерно $2,92 трлн по нынешнему курсу).

Резкий спад экономики произошел на фоне вспышки коронавируса и ограничений, введенными в Поднебесной для минимизации последствий пандемии. Рецессию спровоцировало, в частности, закрытие границ, остановка производств и снижение объемов торговли.

Такое сокращение для КНР стало первым с 1992 года, когда страна официально начала вести подсчеты ВВП в квартальном исчислении.

Ранее Fox News, сославшись на "многочисленные источники" объявил, что "нулевой пациент", с которого началась пандемия коронавируса, работал в лаборатории вирусологии в Ухане. В Пекине назвали такую версию "необоснованной" и указали, что "нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа был создан в лаборатории".

Сегодня глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон не может поддерживать прежние отношения с Пекином и требует разъяснения относительно того, как коронавирус привел к мировому кризису.

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По материалам: uposters.ru

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