ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет

Влада Некрасова

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ВВП Китая по итогам первого квартала 2020 года под влиянием пандемииупал на 6,8% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического бюро КНР.

Китайская экономика продемонстрировала отрицательный рост впервые с 1992 года, когда начали вести статистку.

Согласно докладу, ВВП Китая в годовом выражении составил 20,650 триллиона юаней (около 3 триллионов долларов - ред.).

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