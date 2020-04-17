ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет
Сегодня, 05:21 Влада Некрасова
ВВП Китая по итогам первого квартала 2020 года под влиянием пандемии коронавируса упал на 6,8% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического бюро КНР.
Китайская экономика продемонстрировала отрицательный рост впервые с 1992 года, когда начали вести статистку.
Согласно докладу, ВВП Китая в годовом выражении составил 20,650 триллиона юаней (около 3 триллионов долларов - ред.).
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По материалам: ria.ru