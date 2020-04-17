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Выделены средства на выплаты медикам Кубани: кто и сколько получит

Выделены средства на выплаты медикам Кубани: кто и сколько получит

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выделил на выплаты медикам региона, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, 78 миллионов рублей.

Кроме того, выплаты получат и те медработники, которые оказывают помощь людям, относящимся к группе риска по коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства Краснодарского края.

Такие выплаты станут стимулирующей поддержкой за особые условия труда и дополнительные нагрузки, и будут выплачиваться сотрудникам государственных медицинских учреждений.

Размеры выплат, которые будут производиться в апреле, мае и июне этого года, будут зависеть от квалификации медработника, а также от места работы. Медработники стационаров получат немного большие по размеру выплаты, нежели медработники службы скорой помощи.



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По материалам: u-f.ru

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