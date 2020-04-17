Вышел первый тизер сериала "Дивный новый мир" с Деми Мур — в непривычном образе блондинки

Вадим Карасев

Новая стриминговая платформа Peacock представила тизеры своих первых проектов, среди которых оказался сериал "Дивный новый мир" (Brave New World) с Деми Мур, Олденом Эренрайком, Джессикой Браун-Финдли, Гарри Ллойдом и другими актерами.

Телепроект основан на антиутопии английского писателя Олдоса Хаксли "О дивный новый мир" и рассказывает о мире, управляемом единой политической силой, которая манипулирует детьми с самого их рождения, диктуя модели поведения. Каждому человеку отведено определенное положение в кастовом обществе. Люди рождаются искусственным путем, а под действием наркотиков и психологических манипуляций учатся отказываться от эмоций. Моногамия, семья, деньги и частная жизнь объявлены в этом мире вне закона.





Деми Мур в сериале досталась роль Линды — смелой и трудолюбивой матери главного героя Джона (его играет Олден Эренрайк). Ее героиня говорит своему сыну, что хочет, чтобы он испытывал человеческие эмоции, которые не доступны гражданам Лондона будущего. И если судить по первым кадрам сериала, то актриса предстанет на экране в совершенно новом облике.

Первый сезон сериала "Дивный новый мир" будет показан в текущем году.

Деми Мур





Олден Эренрайк





Джессика Браун-Финдли