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Вышел первый тизер сериала "Дивный новый мир" с Деми Мур — в непривычном образе блондинки

Вышел первый тизер сериала "Дивный новый мир" с Деми Мур — в непривычном образе блондинки

Новая стриминговая платформа Peacock представила тизеры своих первых проектов, среди которых оказался сериал "Дивный новый мир" (Brave New World) с Деми Мур, Олденом Эренрайком, Джессикой Браун-Финдли, Гарри Ллойдом и другими актерами.

Телепроект основан на антиутопии английского писателя Олдоса Хаксли "О дивный новый мир" и рассказывает о мире, управляемом единой политической силой, которая манипулирует детьми с самого их рождения, диктуя модели поведения. Каждому человеку отведено определенное положение в кастовом обществе. Люди рождаются искусственным путем, а под действием наркотиков и психологических манипуляций учатся отказываться от эмоций. Моногамия, семья, деньги и частная жизнь объявлены в этом мире вне закона.


Деми Мур в сериале досталась роль Линды — смелой и трудолюбивой матери главного героя Джона (его играет Олден Эренрайк). Ее героиня говорит своему сыну, что хочет, чтобы он испытывал человеческие эмоции, которые не доступны гражданам Лондона будущего. И если судить по первым кадрам сериала, то актриса предстанет на экране в совершенно новом облике.

Первый сезон сериала "Дивный новый мир" будет показан в текущем году.

Деми Мур


Олден Эренрайк


Джессика Браун-Финдли
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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