Захарова ответила на критику ЕС по поводу весеннего призыва в Крыму и Севастополе

Вадим Карасев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на еженедельном брифинге 17 апреля, назвала странной критику ЕС в сторону России по поводу весеннего призыва в армию жителей Крыма и Севастополя.

Она отметила, что это выглядит несколько странно. И не понятно, в связи с чем, вызвана эта критика со стороны европейских коллег именно в этом году.

Она также отметила, что видимо они еще и не понимают всей специфики Конституции Российской Федерации, поскольку в ЕС до сих пор нет конституции.





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