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Зара Филлипс и Майк Тиндалл поделились редким селфи после благотворительного забега

Зара Филлипс и Майк Тиндалл поделились редким селфи после благотворительного забега

Члены британской королевской семьи пережидают пандемию коронавируса за городом и стараются поддерживать сограждан, участвуя в различных благотворительных инициативах. Старшая внучка королевы Елизаветы II, 38-летняя Зара Филлипс, совершила забег на 5 километров в поддержку Национальной службы здравоохранения Великобритании. Ее муж, 41-летний регбист Майк Тиндалл, опубликовал селфи с женой после пробежки.


Зара Филлипс и Майк Тиндалл


Челлендж The Run for Heroes, который они поддержали, создан для сбора средств на закупку средств защиты для медиков и других нужд в борьбе с коронавирусом. Кстати, среди членов королевской семьи не только Майк и Зара поддержали благотворительный забег с условиями сохранять дистанцию, но и 30-летняя принцесса Евгения.


Принцесса Евгения

Зара прокомментировала обращение королевы к британцам и отметила, что многие люди трудно переносят вынужденную изоляцию. Сама она вместе с мужем и детьми остается в своем доме в сельской местности.Тяжело сидеть взаперти и отказаться от привычного образа жизни. Нам очень повезло жить в деревне, на ферме, где мы должны присматривать за лошадьми. Не могу себе даже представить, как тяжело людям в городе,— сказала она.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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