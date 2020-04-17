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Зараженный коронавирусом оператор умер в 30 лет

Зараженный коронавирусом оператор умер в 30 летГрачья СагателянФото: Telegram-канал «Sputnik Армения»

В Москве умер 30-летний оператор Грачья Сагателян, который сотрудничал с Первым каналом. Как пишет Telegram-канал «Sputnik Армения», мужчина был заражен коронавирусом.

Коллега оператора сообщила изданию, что у него был диабет. Она подтвердила, что Сагателян умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом. В материале добавляется, что отец и мать Сагателяна находятся в больнице, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Первый канал выразил соболезнование родным и близким оператора, передает RNS. По данным «Ленты.ру», Сагателян не числился в штате канала, но участвовал в производстве проектов, которые телекомпания закупала.

13 апреля сообщалось о смерти 34-летнего предпринимателя Алексея Бурдыко, основателя киберспортивной компании Game Show, в структуру которого входит одноименный телеканал. Мужчина был заражен коронавирусом.

За последние сутки в России выявили почти 3500 новых случаев заражения коронавирусом в 78 регионах, большинство из них — в Москве (1370). Таким образом, общее число инфицированных с начала эпидемии в стране достигло 27 938. Скончались 232 человека, выздоровели 2304 человека.

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По материалам: lenta.ru

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