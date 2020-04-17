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Жена Тома Хэнкса рассказала о «превращении мышц в лапшу» от лечения коронавируса

Жена Тома Хэнкса рассказала о «превращении мышц в лапшу» от лечения коронавирусаРита Уилсон и том ХэнксФото: @ritawilson

Актриса Рита Уилсон, жена актера Тома Хэнкса, рассказала о том, как пара перенесла заражение коронавирусом. Ее слова передает газета The Guardian в пятницу, 17 апреля.

Уилсон заявила, что во время лечения у нее возникли побочные эффекты: «Очень сильная тошнота, головокружение. Мои мышцы будто превратились в лапшу, поэтому я вообще не могла стоять».

Актриса рассказала, что их госпитализировали из-за тяжелых симптомов заражения коронавирусом. «У нас у обоих была высокая температура, мы были крайне измотаны. Я не чувствовала вкус и запахи, у меня начались проблемы с желудком, меня лихорадило так, что вы не поверите», — подчеркнула она.

Первые симптомы заражения появились у пары 9 марта, на следующий день они сдали анализы на коронавирус. Они до сих пор не знают, от кого заразились, — в начале марта в Австралии, где они находились, еще не практиковалось социальное дистанцирование, люди жали друг другу руки и обнимались при встрече.

16 марта Хэнкс объявил, что он и его жена заразились коронавирусом во время пребывания в Австралии. Менее чем через неделю их выписали, они оставались в самоизоляции в арендованном доме. К концу марта пара полностью восстановилась и вернулась в США.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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