Женский гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года

Вадим Карасев

Эта апрельская неделя принесет многим Знакам Зодиака сюрпризы. С помощью подробного еженедельного гороскопа вы сможете узнать, что приготовили звезды и что советуют предпринять астрологи ради достижения ваших целей.

Наступающая неделя обещает быть богатой на события: астрологи предсказывают как благоприятные возможности, так и различные сложности на пути к достижению желаемого. Однако все они сходятся в одном: в апреле необходимо каждый день проживать ярко и идти к своей цели с уверенностью. Звезды рекомендуют не забывать про юмор и позитивное мышление. Это поможет избежать энергетических и эмоциональных потерь, а также настроить мышление на решение многих, казалось бы, неразрешимых проблем.

Женщина-Овен

Нетерпеливая и вялотекущая неделя — это не про ближайшее будущее Овнов. Уже в понедельник они окунутся в омут с головой. Придется много работать, суетиться, но результаты очень порадуют. При этом представительницам Овна на предстоящей апрельской неделе потребуется тщательно взвешивать каждое свое слово. Неосторожно брошенная фраза может сильно задеть чужое самолюбие и привести к затяжному конфликту. Астрологи советуют быть крайне внимательными и чуткими по отношению к близким людям.

Женщина-Телец

Женщинам-Тельцам предстоит насыщенная и шумная неделя: многочисленные дела, обязательства и начинания будут буквально разрывать на части, настойчиво требуя внимания. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют верно расставить приоритеты и не забывать о собственных желаниях: потраченного времени не вернуть, а неделя не такая длинная, как кажется поначалу. Зато правильный подход и умение держать концентрацию на цели помогут преуспеть в делах, решить какую-то сложную задачу и воплотить идеи в жизнь.

Женщина-Близнецы

Для женщин-Близнецов неделя с 20 по 26 апреля будет наполнена событиями. Общение с неприятными людьми, резкая смена планов и усталость могут сыграть с ними злую шутку и довести до упадка сил. Чтобы избежать этого, стоит грамотно распределить время между делами и отдыхом, общением и тишиной. Полноценный сон и несколько тихих вечеров, проведенных за просмотром хороших фильмов, сотворят чудо, улучшив состояние здоровья, как физического, так и эмоционального. Ощутить благотворный эффект получится намного быстрее, если сбалансировать режим дня уже в понедельник.

Женщина-Рак

Женщин-Раков захватит сильная волна вдохновения. Пробудившейся энергии стоит дать выход как можно скорее, и тогда удастся получить признание окружающих и испытать удовлетворение. Особое внимание заслуживает внутреннее состояние: скопившиеся негатив и усталость не оставят в покое, поэтому важно найти время для работы над собой и своей энергетикой. Хорошей помощью в этом будет медитация для снятия стресса, тревоги и раздражения: эта практика поможет полностью преобразить моральное состояние и окрепнуть духом.

Женщина-Лев

Астрологи предостерегают Львиц от общения с теми людьми, которые им неинтересны. Акцент лучше сместить на приятных персон, общение с которыми не вызывает эмоционального опустошения. Это будет самым разумным решением, которое настроит на положительную волну, поможет избежать энергетических вампиров и убережет от бытовых разногласий. Также эта неделя будет крайне удачной для оказания практической помощи близким людям. Даже простой телефонный звонок способен многое изменить.

Женщина-Дева

Для практичных и целеустремленных Дев эта апрельская неделя станет настоящим подарком: вероятно, их ждут значительные успехи в финансовой сфере, которые подарят хорошее вознаграждение или продвижение по службе. Работа не будет отнимать много времени, а рабочие моменты оставят приятные воспоминания и вдохновят на новые свершения. Вселенная сейчас изобилует возможностями, поэтому проглядываются реальные шансы повысить имеющееся состояние, если заняться его преумножением. Единственное условие — руководствоваться во всем лучше опытом.

Женщина-Весы

На предстоящей неделе женщины-Весы ощутят острую потребность в уединении и тишине, поэтому астрологи советуют провести как можно больше времени дома и осмыслить какие-то важные процессы, происходящие в жизни. Очень хорошо для этого подойдет прослушивание медитативной музыки или мантр. Но не стоит забывать, что домашняя атмосфера зависит не только от вас и вашего настроения: возможно, кто-то будет проявлять излишнее беспокойство и Весам придется понервничать. Важно не позволять близким портить микроклимат в семье и манипулировать чужими эмоциями.

Женщина-Скорпион

Отдых на наступающей неделе будет в разы эффективнее, если его чередовать с умеренной активностью. Это могут быть мелкие дела по хозяйству или построение планов на ближайшее будущее. Астрологи советуют начать предварительно намечать важные события на время, когда закончится карантин. Особого внимания заслуживают те дела, которые находятся на завершающей стадии. Тем не менее на этой неделе не менее важно уделять больше времени себе и своей семье. Это хорошее время для выстраивания семейных отношений, основанных на любви и заботе.

Женщина-Стрелец

Женщинам-Стрельцам звезды советуют уделить больше внимания своему внутреннему состоянию и самочувствию. Наступающая неделя — самое подходящее время заняться новым делом, начать осваивать новое хобби и менять свою жизнь к лучшему, заполняя ее приятными эмоциями, впечатлениями и общением с интересными людьми. Важным условием психологического комфорта в эти 7 дней станет возможность отвлечься на какие-то приятные вещи и эмоции. Желательно как можно чаще заниматься теми делами, которые приносят моральное удовлетворение.

Женщина-Козерог

Представительницам Козерога в эту апрельскую неделю стоит отдохнуть и набраться сил. Астрологи советуют созвониться со всеми друзьями, родными и знакомыми, поучаствовать во всех предложенных мероприятиях и отлично провести время. Не стоит забывать о том, что мы сами создаем себе настроение и никто не сможет испортить его, если не позволять этого. Позитивное мышление на этой неделе будет преобладать над негативным. Но в моменты тревоги лучшие практики, которыми можно воспользоваться для поддержания духа, — это занятия йогой или медитации.

Женщина-Водолей

Женщинам-Водолеям эта неделя может показаться легкой: необходимость спешки на время отступит, близкие люди будут доступны для общения, а весеннее настроение поддержит даже в самые сложные моменты жизни. Время пройдет в приятной меланхолии и в отдыхе от злободневных проблем, но ближе к выходным лучше мобилизовать внутренние силы и начать соблюдать режим дня, чтобы без проблем влиться в рабочие будни. Атмосфера недели позволит задуматься о жизни, найти скрытые таланты и новые источники вдохновения. Можно действовать на опережение, с расчетом на получение результата в будущем.

Женщина-Рыбы

Рожденным под эгидой созвездия Рыб неделя обещает встречу с человеком из прошлого, который значил очень многое в свое время. Не стоит отказываться от воспоминаний о былом: вполне вероятно, что эта встреча окажет прямое влияние на будущее. События недели потребуют гибкости, решительности и импровизации, так что нежелательно пытаться свести все к осуществлению своих планов. В этот период все запланированное будет буквально трещать по швам. Зато звезды подарят неделю, которая позволит сосредоточиться на саморазвитии. Особенно успешно пойдет освоение духовных практик и техник, направленных на умение сознательно регулировать внутренние состояния.