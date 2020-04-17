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Жителям Японии раздадут деньги из-за коронавируса

Жителям Японии раздадут деньги из-за коронавирусаФото: Carl Court / Getty Images

Власти Японии раздадут деньги жителям страны в рамках борьбы с коронавирусом. Размер пособия составит 100 тысяч йен (926 долларов), пишет Bloomberg.

Согласно первоначальному плану, пособие в размере 300 тысяч йен должны были получить только наиболее пострадавшие от коронавируса граждане, которые смогли бы подтвердить потерю дохода из-за пандемии. Однако затем власти страны решили расширить программу поддержки, и теперь на пособие могут претендовать все жители Японии.

Детали обновленной программы все еще прорабатываются, однако известно, что решение Токио может утроить стоимость проекта, пишет агентство.

Япония не первая страна, которая задумалась о прямой безвозмездной поддержке населения на фоне коронавируса. Ранее о планах ввести безусловный базовый доход сообщила, например, Испания. В США демократы предлагают ежемесячно выдавать каждому американцу старше 16 лет по 2 тысячи долларов.

В России государство безвозмездно выделит малому и среднему бизнесу деньги на выдачу зарплат сотрудникам, чтобы воспрепятствовать сильному росту безработицы.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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