Агата Муцениеце заявила, что уже через полгода будет искать нового избранника

Влада Некрасова

Звезда «Закрытой школы» переживает не самый лучший период в жизни: недавно Агата Муцениеце объявила о расставании с Павлом Прилучным. Несмотря ни на что, актриса не намерена быть матерью-одиночкой.

Агата призналась, что приступит к поиску нового спутника жизни через полгода, когда ей удастся окончательно отпустить Прилучного и отойти от их разрыва. Вот только становиться любовницей артистка не желает — у нее в приоритете серьезные отношения. «Вот этого я бы не хотела», — подчеркивает мама двоих детей.

Также у звезды есть страх больше не испытать сильных чувств к будущему спутнику жизни. Агата пытается гнать от себя подобные мысли, но это у нее не всегда выходит. «Теперь я боюсь, что никогда не смогу быть счастлива с мужчиной. Есть еще страх, что я навсегда останусь одна. Меня утешают, конечно, такие примеры, как у Ани Седоковой. Меня вдохновляет, когда женщина продолжает жить, несмотря на то, что она развелась и на то, что у нее есть дети», — отмечает 31-летняя актриса.

В столь непростой период Муцениеце поддерживают не только близкие, но и коллеги по звездному цеху. Так, Айза Анохина, на счету которой громкий развод с Гуфом уверена: артистка обязательно встретит свое счастье. «Видишь, даже у Бузовой получилось! И у тебя получится! Тебе нужен мужик. Пробный. Тебе никто не откажет», — заявляет бизнесвумен.

Напомним, в летом Павел и Агата могли бы отметить девятую годовщину со дня свадьбы. Недавно артистка нашла в себе силы признаться, что разлад в ее семье произошел из-за агрессивного поведения Прилучного.

«Паша забрал мой телефон, выбросил его. Он довел детей до слез, поднимал на меня руку, он в неадеквате. Выгоняет меня и детей на улицу в период пандемии», — жаловалась она недавно, подчеркивая также, что нерадивый супруг ушел в запой.

Фото: Legion-Media