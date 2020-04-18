Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Агата Муцениеце заявила, что уже через полгода будет искать нового избранника

Агата Муцениеце заявила, что уже через полгода будет искать нового избранника

Агата Муцениеце заявила, что уже через полгода будет искать нового избранника
Звезда «Закрытой школы» переживает не самый лучший период в жизни: недавно Агата Муцениеце объявила о расставании с Павлом Прилучным. Несмотря ни на что, актриса не намерена быть матерью-одиночкой.

Агата призналась, что приступит к поиску нового спутника жизни через полгода, когда ей удастся окончательно отпустить Прилучного и отойти от их разрыва. Вот только становиться любовницей артистка не желает — у нее в приоритете серьезные отношения. «Вот этого я бы не хотела», — подчеркивает мама двоих детей.

Также у звезды есть страх больше не испытать сильных чувств к будущему спутнику жизни. Агата пытается гнать от себя подобные мысли, но это у нее не всегда выходит. «Теперь я боюсь, что никогда не смогу быть счастлива с мужчиной. Есть еще страх, что я навсегда останусь одна. Меня утешают, конечно, такие примеры, как у Ани Седоковой. Меня вдохновляет, когда женщина продолжает жить, несмотря на то, что она развелась и на то, что у нее есть дети», — отмечает 31-летняя актриса.

В столь непростой период Муцениеце поддерживают не только близкие, но и коллеги по звездному цеху. Так, Айза Анохина, на счету которой громкий развод с Гуфом уверена: артистка обязательно встретит свое счастье. «Видишь, даже у Бузовой получилось! И у тебя получится! Тебе нужен мужик. Пробный. Тебе никто не откажет», — заявляет бизнесвумен.

Напомним, в летом Павел и Агата могли бы отметить девятую годовщину со дня свадьбы. Недавно артистка нашла в себе силы признаться, что разлад в ее семье произошел из-за агрессивного поведения Прилучного.

«Паша забрал мой телефон, выбросил его. Он довел детей до слез, поднимал на меня руку, он в неадеквате. Выгоняет меня и детей на улицу в период пандемии», — жаловалась она недавно, подчеркивая также, что нерадивый супруг ушел в запой.

Фото: Legion-Media

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

Последние новости

Шэрон Стоун вспомнила свой конфуз с платьем на "Оскаре-1996": "Я испугалась и не могла поверить в случившееся"
Шэрон Стоун вспомнила свой конфуз с платьем на "Оскаре-1996": "Я
Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров клиентов
Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров клиентов
«Ни к черту»: Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
«Ни к черту»: Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
ЦИК и избиркомы в регионах собрали 2,5 млн рублей на помощь волонтерам
ЦИК и избиркомы в регионах собрали 2,5 млн рублей на помощь волонтерам
Правительство попросили включить СМИ в перечень наиболее пострадавших отраслей
Правительство попросили включить СМИ в перечень наиболее пострадавших
Агата Муцениеце заявила, что уже через полгода будет искать нового избранника
Агата Муцениеце заявила, что уже через полгода будет искать нового
В РПЦ поддержали переводы пожертвований на карты священникам
В РПЦ поддержали переводы пожертвований на карты священникам
Число жертв коронавируса в мире перевалило за 150 тысяч
Число жертв коронавируса в мире перевалило за 150 тысяч
МВФ одобрил выделение срочного кредита Молдавии
МВФ одобрил выделение срочного кредита Молдавии
Что смотреть онлайн 18 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 18 апреля. Расписание трансляций
Депутаты Госдумы сдали декларации о доходах
Депутаты Госдумы сдали декларации о доходах
Зеленский заявил о переговорах с Россией по освобождению удерживаемых лиц
Зеленский заявил о переговорах с Россией по освобождению удерживаемых

Топ на сегодня

Каменный и водостойкий - SPC ламинат 33 класса в Ярославле
Каменный и водостойкий - SPC ламинат 33 класса в Ярославле
Планета политиков утратила связь с планетой прочих людей: Израиль в фокусе
Планета политиков утратила связь с планетой прочих людей: Израиль
Как ускорить окончание режима самоизоляции рассказали в Роспотребнадзоре
Как ускорить окончание режима самоизоляции рассказали в
Посол США прокомментировал перенос парада Победы
Посол США прокомментировал перенос парада Победы
Коронавирус ударил по американскому нефтяному гиганту
Коронавирус ударил по американскому нефтяному гиганту

Еще по теме

Жена оставила Павла Прилучного, забрав двоих детей
Из-за слухов о конфликте с Павлом Прилучным Агата Муцениеце перестала снимать “Прилучные будни”
Агата Муцениеце раскрыла причину развода с Павлом Прилучным
Павел Прилучный и Агата Муцениеце крестили дочь