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Айза Анохина о Насте Ивлеевой: «Прикольно наблюдать, как слава портит людей»

Айза Анохина о Насте Ивлеевой: «Прикольно наблюдать, как слава портит людей»
Айза Анохина, как и большинство россиян, сейчас на карантине. Бизнесумен периодически находит время, чтобы пообщаться с подписчиками и обсудить не только самоизоляцию, но и темы семьи, дружбы и отношений.

После просмотра одного из выпусков AgentShow, героем которого стала Инстасамка, поклонники решили поинтересоваться, как звезда относится к ее высказываниям. В эфире Настя Ивлеева спросила у девушки, кто ей нравится из современных рэп-исполнительниц, назвав, в числе прочих, имя Анохиной. Однако задавая вопрос, ведущая неожиданно засмеялась, что очевидно задело 35-летнюю Айзу.

Теледива посчитала улыбку Насти издевательской и раскритиковала ее за излишний пафос. «Мне очень не понравился смех Насти. Вообще, прикольно наблюдать, как слава портит людей на глазах. Не все выдерживают испытание популярностью», — пишет экс-жена Гуфа.

Напомним, что звезда шоу «Любовь на выживание» два года назад попробовала свои силы в музыке, выпустив рэп-альбом The Monkey. Анохина и сейчас продолжает записывать новые композиции, которые пользуются успехом у ее поклонников.   

Позже Анохина опубликовала пост, в котором выразила негодование критикой злопыхателей. «Дико хочу кого-нибудь обидеть, особенно тех, кто меня цепляет и думает, что они феерически крутые, но они максимум феерически необразованные, чтобы тягаться со мной. Они еще под стол пешком бегали, когда я хайпилась», — добавила знаменитость.

Подписчики посчитали, что это выпад в адрес 29-летней Ивлеевой, которой в эти дни сильно досталось от других звезд шоу-бизнеса: во время самоизоляции она одна из первых решила выходить в прямые эфиры со звездами, которые набирали сотни тысяч просмотров. При этом Настя делала странные вещи: отстригала челку, выливала таз майонеза на голову и нецензурно выражалась. Такое поведение раскритиковала Ксения Собчак и жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова.

Дело дошло до того, что Ивлеевой пришлось записать видеообращение, принеся извинения: она отменила проект «Прямой карантин», хотя еще вчера признавалась, что у нее есть план на две недели вперед и к каждому выпуску подготовлен сценарий. Теперь телеведущая сосредоточится на других шоу. 

Отметим, что Айза нередко вступает в конфликт со многими представителями шоу-бизнеса. Она ругалась с Аленой Водонаевой, высказывалась по поводу Инессы Шевчук, которую подозревают в эскорте. Кроме того, СМИ писали про ссору с Бастой и его женой, хотя позже Анохина заявила, что ничего подобного не было и журналисты все придумали.

Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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