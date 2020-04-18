Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Ателье для герцогини: как и зачем бренды перешивают наряды Кейт Миддлтон

Ателье для герцогини: как и зачем бренды перешивают наряды Кейт Миддлтон

Ателье для герцогини: как и зачем бренды перешивают наряды Кейт Миддлтон

Образы Кейт Миддлтон почти всегда безупречны — все-таки положение обязывает. Герцогиня одевается как у известных дизайнеров, так и порой выбирает более демократичные марки, но ассортимент "готового платья" не всегда способен удовлетворить требованиям к королевскому гардеробу. Многие вещи специально перешиваются для Миддлтон: меняются длина, линия декольте, цвет, а иногда и крой! В нашем материале предлагаем узнать о некоторых таких модных усовершенствованиях.


Кейт Миддлтон в платье от Erdem

Британская королевская семья придерживается особых правил, когда речь заходит об одежде. Например, исключены не только неоправданно короткие юбки, но и слишком длинные дневные платья, чересчур роскошные или яркие наряды, разрезы, которые будут обнажать тело, если вы наклоняетесь или садитесь, и ткани, которые мнутся.

С тех пор как Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма, второго в очереди на британский престол, многие наряды в ее гардеробе перешивались в соответствии с этими правилами, ведь требования к внешнему виду супруги будущего короля строже, чем к виду других членов семьи.

Надо отметить, что начало этого пути было для Кейт нелегким, ведь в прессе появлялись сообщения, что королева Елизавета II была не в восторге от того, как одевалась ее новая родственница.


Королева Елизавета II и Кейт Миддлтон

Якобы, по мнению королевы, Кейт носила слишком короткие юбки, кроме того, нередко выбирала одежду и аксессуары демократичных марок, в то время как Елизавета II считала, что на официальных мероприятиях Кейт должна появляться в украшениях из королевской коллекции и с драгоценной тиарой на голове.

Все уроки Миддлтон с тех пор явно усвоила, и сегодня ее образы соответствуют положенному протоколу. Впрочем, из-за этого многим стиль герцогини Кембриджской кажется довольно скучным и старомодным, но это обманчивое впечатление, ведь многие наряды Кейт взяты из актуальных коллекций, вот только узнать их подчас бывает трудно из-за внесенных изменений.

Коллекции за герцогиню отсматривала ее стилист Наташа Арчер (она работала с Кейт с 2014 года, и только в прошлом году ее на время декретного отпуска заменила экс-редактор Vogue Вирджиния Чэдвик-Хили), выбирая ключевые фасоны и принты, которые затем же обсуждала с Миддлтон.

Кстати, небольшие изменения в наряды Арчер вносила сама. Например, если речь шла о том, чтобы убрать слишком глубокий вырез. А вот уже более значительные корректировки заказывали в ателье брендов.


Кейт Миддлтон в платье от Alexander McQueen


Кейт Миддлтон в платье от Alexander McQueen

В 2012 году во время визита в Сингапур Кейт появилась в платье с принтом из весенне-летней коллекции Erdem того же года. Основные элементы платья, такие как плиссировка или пояс, были сохранены, но для герцогини изменили линию выреза с круглого на более продолговатый, а также добавили к платью рукава.

Кейт также надела белое нижнее платье, что сделало принт еще более контрастным. Преобразованная модель смотрится едва ли не лучше оригинала.


Кейт Миддлтон в платье от Erdem

Но так получалось не всегда — порой вместо добавления деталей от них, наоборот, приходилось избавляться, что лишало наряд первоначальной изюминки.

В марте 2016 года на службе, посвященной 90-летию королевы Елизаветы II, Кейт появилась в сером пальто от того же бренда Erdem из осенней преколлекции 2015 года. Изготовленный из перфорированного материала с имитирующим кружево принтом наряд имел еще и заметные детали вроде ремней на манжетах, погон и накладок на груди. Однако для герцогини все они были нещадно убраны.


Кейт Миддлтон в пальто от Erdem

Но лаконичность модели — не единственное, на что обращают внимание, когда есть необходимость кастомизировать модель для герцогини. Наряды представительницы королевской семьи не должны быть слишком откровенными, ну а среди дизайнерских вещей нередко встречаются весьма сексуальные фасоны. В таких случаях оригинальный наряд в ателье сделают более скромным.

Так было с зеленым платьем от Temperley London, в котором герцогиня появилась на публике во время официального визита в Индию и Бутан в апреле 2016 года. В оригинальной модели лиф кружевного наряда был полупрозрачным, что Кейт себе позволить, конечно, не могла.

В итоге грудь прикрыли дополнительной плотной вставкой, оставив, впрочем, прозрачное кружево на плечах, а также кружевные рукава.


Кейт Миддлтон в платье от Temperley London

Существенные правки вносились и в некоторые наряды от любимого бренда Миддлтон Alexander McQueen. В сентябре 2016 года Кейт и Уильям отправились в тур по Канаде, и на встрече с премьер-министром страны Джастином Трюдо Кейт появилась в белом платье с красным узором из круизной коллекции бренда 2017 года.

Для герцогини платье удлинили на 25 сантиметров, а также перешили рукава, заменив многослойные рукава-колокольчики на более классические с белыми манжетами, что придало платью деловой и формальный вид.


Кейт Миддлтон в платье от Alexander McQueen

Ну а вот кремовое платье, в котором Кейт появлялась и на крестинах принца Джорджа, создали практически с нуля, оставив от первоначального дизайна лишь волнистую оборку по центру.


Бывает, впрочем, и обратная ситуация — в наряд вносят лишь небольшие коррективы, чтобы привести образ в соответствие с королевскими приличиями.

Например, шифоновое вечернее платье от Jenny Packham перешло в гардероб герцогини практически в первозданном виде, разве что в другом цвете и с более прикрытым лифом.


Кейт Миддлтон в платье от Jenny Packham

А из твидового платья от Erdem пришлось убрать лишь вырез на животе — в остальном наряд вполне соответствовал королевскому дресс-коду.


Кейт Миддлтон в платье от Erdem

Иногда вещи полностью перешиваются. Например, платье-рубашку шоколадного оттенка от Mint Velvet переделали в блузку для визита Кейт в Пакистан в прошлом году. Ее герцогиня дополнила своей любимой кожаной жилеткой Really Wild и коричневой юбкой.


Кейт Миддлтон в рубашке от Mint Velvet

Дошивали и кружевную светло-голубую блузку от Elie Saab, которую Кейт надевала в прошлом году на скачки Royal Ascot: в оригинале у нее были короткие рукава, ну а вот для герцогини пришлось сделать длинные, которые смотрятся более элегантно и аристократично.


Кейт Миддлтон в блузке юбке от Elie Saab

Подправить детали пришлось и в темно-зеленом платье от бренда Beulah London, в котором Кейт появлялась на публике в январе прошлого года. В оригинальном наряде у рукавов были манжеты-колокольчики, но, похоже, для официального выхода герцогини их посчитали слишком игривыми. В итоге у платья были обычные зауженные рукава.


Кейт Миддлтон в платье от Beulah London

Слишком яркие детали в королевских образах (если речь, конечно, не идет о фамильной броши) тоже не приветствуются, поэтому пришлось убирать вышивку в виде часов с зеленого платья от Dolce & Gabbana, в котором Миддлтон появилась на Уимблдоне.


Кейт Миддлтон в платье от Dolce & Gabbana

"Подредактировать" пришлось и красно-белое платье от Alessandra Rich, в котором Кейт появилась в одной из рождественских передач на британском телевидении. Пришлось зашить глубокий вертикальный вырез и добавить бант.

Кстати, эта деталь с приходом Вирджинии стала появляться в гардеробе герцогини все чаще — начало было положено фиолетовой блузкой Gucci, которую тогда оценили все, отметив, что стиль Миддлтон стал более свободным, но не потерял своего изящества.


Кейт Миддлтон в платье от Alessandra Rich

А вам больше нравятся старые или новые версии нарядов Кейт?

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Дрался с Терминатором. Американец странно объяснил убийство прохожего
Дрался с Терминатором. Американец странно объяснил убийство прохожего
Ателье для герцогини: как и зачем бренды перешивают наряды Кейт Миддлтон
Ателье для герцогини: как и зачем бренды перешивают наряды Кейт
Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Москву
Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Москву
Мэр австралийского города призвал жителей к самоизоляции и выпил пива с друзьями
Мэр австралийского города призвал жителей к самоизоляции и выпил пива
Бари Алибасов оформил подаренную ему Лидией Федосеевой-Шукшиной квартиру на помощника
Бари Алибасов оформил подаренную ему Лидией Федосеевой-Шукшиной
Премьера нового проекта режиссера Быкова пройдет в сети в 2021 году
Премьера нового проекта режиссера Быкова пройдет в сети в 2021 году
Автор теории "черного лебедя" назвал источник уязвимости человечества в будущем
Автор теории "черного лебедя" назвал источник уязвимости человечества
Власти осудили сбежавших из закрытой на карантин больницы российских врачей
Власти осудили сбежавших из закрытой на карантин больницы российских
Торосферические днища: виды, особенности, распространенные сферы применения
Торосферические днища: виды, особенности, распространенные сферы
Несколько полезных советов по оптимизации и ускорению работы 1С
Несколько полезных советов по оптимизации и ускорению работы 1С
"Надо делать уже". Онищенко предложил разрешать бизнесу работать
"Надо делать уже". Онищенко предложил разрешать бизнесу работать
Как получить патент на изделие
Как получить патент на изделие

Топ на сегодня

Эксперт рассказал, почему Зеленскому придется бежать с Украины
Эксперт рассказал, почему Зеленскому придется бежать с Украины
Регионам выделили 32,4 миллиарда рублей для помощи больным COVID-19
Регионам выделили 32,4 миллиарда рублей для помощи больным COVID-19
Зара Филлипс и Майк Тиндалл поделились редким селфи после благотворительного забега
Зара Филлипс и Майк Тиндалл поделились редким селфи после
МВФ одобрил выделение срочного кредита Молдавии
МВФ одобрил выделение срочного кредита Молдавии
"Что-то новое и ужасное": экономисты рассказали о будущем после пандемии
"Что-то новое и ужасное": экономисты рассказали о будущем после

Еще по теме

Кейт Миддлтон и графиня Уэссекская Софи устроили модный прием в Букингемском дворце
Кейт Миддлтон поразила всех вечерним платьем на ужине в Королевском дворце в Норвегии
Беременная Кейт Миддлтон в компании принцев Уильяма и Гарри встретилась со спортсменами в Лондоне
Беременная Кейт Миддлтон выбрала горчичное платье для ужина с членами королевской семьи Швеции