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Автор теории "черного лебедя" назвал источник уязвимости человечества в будущем

Автор теории "черного лебедя" назвал источник уязвимости человечества в будущем

Американский экономист, автор теории "черного лебедя" Нассим Талеб высказался о пандемии коронавируса и рассказал, что в будущем может стать угрозой человечеству.

По его словам, мир должен стать менее проницаемым ради предотвращения новых пандемий. Государства с этой целью должны иметь возможность вводить дополнительные меры контроля за передвижением граждан. В частности это касается так называемых "суперраспространителей" болезней — аэропортов и на пограничных пунктов.

"Как сделать мир менее соединенным. Я думаю, что все не так сложно. Мы должны просто избегать так называемых "суперраспространителей", как я их называю, ввести больше регулирования в аэропортах, позволять государствам закрывать границы или просто тестировать людей до того, как они вступят на территорию страны", — заявил Талеб РИА Новости во время Synergy Online Forum.

Из нынешней пандемии государства сделают свои выводы и будут готовы к повторению ситуации в будущем, уверен эксперт, однако если болезнь будет не респираторной, то "придется учиться заново". В то же время от отказался считать пандемию коронавируса "черным лебедем", причислив эпидемию COVID-19 к "белым" или "серым" лебедям — неизбежным событиям, о которых "стоит беспокоиться". После спада эпидемии миру следует готовится к новому потрясению, которое будет связано с генетически модифицированными организмами.

"Теперь мы должны беспокоиться о ГМО, генетических модификациях, как одном из источников уязвимости, и люди теперь будут обращать внимание на это", — заключил Талеб.

"Черный лебедь" — теория Талеба, которая рассматривает труднопрогнозируемые и редкие события, обладающие огромной силой воздействия и требующие нового объяснения, которое в итоге оказывается простым.

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По материалам: uposters.ru

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