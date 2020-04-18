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Бари Алибасов оформил подаренную ему Лидией Федосеевой-Шукшиной квартиру на помощника

Бари Алибасов оформил подаренную ему Лидией Федосеевой-Шукшиной квартиру на помощника
Год назад Лидия Федосеева-Шукшина подарила руководителю группы «На-На» двухкомнатную квартиру. Но выяснилось, что недавно у недвижимости сменился хозяин — продюсер оформил жилище на своего помощника Сергея. Музыкант прокомментировал ситуацию.

Квартиру в Новой Москве 81-летняя Лидия Федосеева-Шукшина приобрела себе вместо дачи. Однако вскоре актриса приняла решение подарить недвижимость супругу Бари Алибасову. 72-летний основатель группы «На-На» признается, что редко бывает в апартаментах, потому что на них не претендует. Более того, не так давно муж артистки принял серьезное решение переписать жилье на другого человека, при этом не уведомив Лидию Николаеву. 

«Это все формальность. Я там иногда бываю, но больше суток не могу там выдержать. Это ее дом. По документам собственник — помощник Сергей. Это временно. Мне прислали налоги в 9 миллионов рублей, поэтому я попросил Сергея. Еле уговорил еще. Все скоро вернется обратно ко мне», — прокомментировал ситуацию Бари Каримович. 

Федосеева-Шукшина узнала о сделке, которой несколько месяцев, на днях. «Мы этот вопрос выясняем. Пока ничего сказать не могу», — кратко сообщила Лидия Николаевна.

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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