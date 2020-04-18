Бейонсе спела песню из "Пиноккио", поразив фанатов внешним видом

Влада Некрасова

LISTEN: Beyonce performs "When You Wish Upon a Star" and dedicates the song to health care workers.



Just Perfect.#DisneyFamilySingalong pic.twitter.com/Plkgxo2dcU — Austin Kellerman (@AustinKellerman) April 17, 2020

. Бейонсе удивила фанатов своим кавером на песню "When You Wish Upon a Star” из диснеевского мультфильма "Пиноккио" и прекрасным внешним видом, сообщает Independent.

"Я хочу посвятить эту песню работникам системы здравоохранения, которые без устали работают для того, чтобы мы были целыми и невредимыми. Мы ценим ваш труд", – прокомментировала певица.

"Пожалуйста, будьте рядом со своими семьями. Берегите себя. Не теряйте надежду. Мы справимся со всем этим. Обещаю. И храни ваc Господь", – сказала она перед тем, как начать петь.

Поклонники в комментариях высоко оценили внешность Бейонсе.

Певица известна тем, что часто удивляет фанатов. Так, в 2018 году она неожиданно выпустила альбом "Everything is Love” вместе с мужем рэпером Джеем Зи, а в 2013 также без анонсов – пластинку “Lemonade”.