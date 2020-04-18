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Бейонсе спела песню из "Пиноккио", поразив фанатов внешним видом

Бейонсе спела песню из "Пиноккио", поразив фанатов внешним видом
. Бейонсе удивила фанатов своим кавером на песню "When You Wish Upon a Star” из диснеевского мультфильма "Пиноккио" и прекрасным внешним видом, сообщает Independent.

"Я хочу посвятить эту песню работникам системы здравоохранения, которые без устали работают для того, чтобы мы были целыми и невредимыми. Мы ценим ваш труд", – прокомментировала певица.


"Пожалуйста, будьте рядом со своими семьями. Берегите себя. Не теряйте надежду. Мы справимся со всем этим. Обещаю. И храни ваc Господь", – сказала она перед тем, как начать петь.


Поклонники в комментариях высоко оценили внешность Бейонсе.

Певица известна тем, что часто удивляет фанатов. Так, в 2018 году она неожиданно выпустила альбом "Everything is Love” вместе с мужем рэпером Джеем Зи, а в 2013 также без анонсов – пластинку “Lemonade”.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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