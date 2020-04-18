Бейонсе спела песню из "Пиноккио", поразив фанатов внешним видом
LISTEN: Beyonce performs "When You Wish Upon a Star" and dedicates the song to health care workers.— Austin Kellerman (@AustinKellerman) April 17, 2020
Just Perfect.#DisneyFamilySingalong pic.twitter.com/Plkgxo2dcU
"Я хочу посвятить эту песню работникам системы здравоохранения, которые без устали работают для того, чтобы мы были целыми и невредимыми. Мы ценим ваш труд", – прокомментировала певица.
"Пожалуйста, будьте рядом со своими семьями. Берегите себя. Не теряйте надежду. Мы справимся со всем этим. Обещаю. И храни ваc Господь", – сказала она перед тем, как начать петь.
Поклонники в комментариях высоко оценили внешность Бейонсе.
Певица известна тем, что часто удивляет фанатов. Так, в 2018 году она неожиданно выпустила альбом "Everything is Love” вместе с мужем рэпером Джеем Зи, а в 2013 также без анонсов – пластинку “Lemonade”.