Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в ИерусалимеФото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел благодатный огонь, сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-трансляцию с места событий.

Огонь раздал служителям Греческой церкви патриарх Иерусалимский Феофил III.

Через некоторое время, как отмечает агентство, огненный символ отправят к Яффским воротам Старого города Иерусалима. Затем священнослужители раздадут его представителям разных стран, в которых почитают христианство. На данное мероприятие прибыл и российский посол, который позже отдаст огонь делегации Фонда Андрея Первозванного. Благодатный огонь доставят в Москву.

В этом году паломников на торжественном богослужении в Иерусалиме мало, так как храм Гроба Господня закрыли на карантин. В марте РИА Новости также сообщали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о двухнедельной изоляции для всех прибывающих из-за границы, чтобы приостановить активное распространение коронавируса.

По состоянию на 18 апреля общее число инфицированных SARS-CoV-2 в мире достигло 2 243 710 человек.

Благодатный огонь — это святой символ нерукотворного света Воскресения Христова, почитаемый верующими людьми во всем мире. О его появлении говорят как о божественном чуде в канун православной Пасхи, и тысячи паломников встречают этот огонь молитвами.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Шнуров заявил о заражении коронавирусом
Шнуров заявил о заражении коронавирусом
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
Елена Малышева не узнала на фото Лободу и не смогла сразу определить ее пол
Елена Малышева не узнала на фото Лободу и не смогла сразу определить
Кинодайджест: братья Винчестеры уходят на покой, а сын Гарри Поттера рвется в бой — и другие новости
Кинодайджест: братья Винчестеры уходят на покой, а сын Гарри Поттера
Телеведущие и актеры прочитают детские сказки в российской соцсети
Телеведущие и актеры прочитают детские сказки в российской соцсети
В Бангладеш число случаев коронавируса превысило две тысячи
В Бангладеш число случаев коронавируса превысило две тысячи
"Очень много". Врач назвала молодых пациентов с COVID из группы риска
"Очень много". Врач назвала молодых пациентов с COVID из группы риска
США наращивают биологическое присутствие на территории бывшего СССР — МИД
США наращивают биологическое присутствие на территории бывшего СССР —
Бейонсе спела песню из "Пиноккио", поразив фанатов внешним видом
Бейонсе спела песню из "Пиноккио", поразив фанатов внешним видом
"Еще в Китае". В России рассказали об эффективности тестов на COVID-19
"Еще в Китае". В России рассказали об эффективности тестов на COVID-19
Валерий Меладзе: «Я бы не выдержал, если бы дети были такими, как мы с Костей»
Валерий Меладзе: «Я бы не выдержал, если бы дети были такими, как мы
Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года

Топ на сегодня

Министерствам поручили плотнее работать с регионами в борьбе с COVID-19
Министерствам поручили плотнее работать с регионами в борьбе с
Профессор из США оценила препараты для лечения COVID-19
Профессор из США оценила препараты для лечения COVID-19
«Самая красивая бабушка Европы» стала волонтером
«Самая красивая бабушка Европы» стала волонтером
Как конспирологически успокоить себя: коронавирус и мировое правительство
Как конспирологически успокоить себя: коронавирус и мировое
Эксперт рассказал, почему Зеленскому придется бежать с Украины
Эксперт рассказал, почему Зеленскому придется бежать с Украины

Еще по теме

В Иерусалиме сошел Благодатный огнь
Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в Москву
Тысячи паломников ожидают в Иерусалиме зажжения Благодатного огня
В Иерусалиме украинских священников не пустили на службу