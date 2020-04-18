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Более 60 россиян в Чили ждут вывозного рейса на родину

Более 60 россиян в Чили ждут вывозного рейса на родину
Более 60 россиян в Чили ждут вывозного рейса, который вернет их на родину, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в этой стране Денис Винокуров.

"К нам обратились всего более 200 человек, покинуть Чили удалось большинству - 160 человек уже находятся дома. На территории страны остается 66 человек, которые временно не могут попасть в Россию", - сказал он.

Среди них туристы, моряки, специалисты российских предприятий, осуществляющие экспортный контроль местной продукции. Большинство из них зарегистрировалось на портале госуслуг, чтобы получить материальную помощь от правительства, и ждут ответа.


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# Россия
По материалам: ria.ru

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