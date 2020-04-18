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Бывшая жена Армена Джигарханяна: «Если распорядится судьба – умрем рядом!»

Бывшая жена Армена Джигарханяна: «Если распорядится судьба – умрем рядом!»
Пережив непростой развод с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, артист сошелся с экс-супругой Татьяной Власовой. Ради Армена Борисовича женщина решилась на отчаянный шаг: в разгар пандемии коронавируса она оставила привычную жизнь в США и прилетела в Москву.

Об этом рассказал сын Власовой — Степан, который, к слову, во всем поддерживает родительницу, считая, что она поступает правильно.

Ради Джигарханяна женщине пришлось перенести непростой полет и сдать анализ на COVID-19.

«Летать регулярно, как раньше, в Америку из России ей сложно. Смена континентов и часовых поясов — штука не из легких. Мама изначально пока не собиралась ехать. Но опасаясь, что возможности вернуться в Москву к Армену Борисовичу в ближайшее время не предвидится, она приняла решение срочно вылететь в Россию. Знаете, собралась буквально за три часа! «Я хочу быть с ним в трудную минуту. Если распорядится судьба — умрем рядом!» — сказала мне мама и улетела», — признался Джигарханян-младший.

Дорога до столицы заняла у Татьяны Власовой долгие двое суток. Несмотря на все трудности и усталость, она счастлива, что в столь нелегкое время рядом с любимым человеком. 

«Она — невероятной силы женщина! Преодолела очень сложный путь: Лас-Вегас-Детройт-Нью-Йорк-Санкт-Петербург-Москва — со всеми очередями, проверками и неразберихой! Спустя двое суток оказалась рядом с Арменом Борисовичем в их квартире на Старом Арбате. Едва поставив чемоданы на пол, она отправилась на кухню готовить мужу любимое пюре с котлетками. Сейчас они по-настоящему счастливы», — отметил Степан в разговоре с «Собеседником».

Напомним, Власова стала второй по счету супругой актера. Их брак длился почти 50 лет, пока в жизни Армена Борисовича не появилась молодая амбициозная пианистка Цымбалюк-Романовская. Татьяна Сергеевна не знала о новых отношениях мужа. И правда стала для нее ударом, но она все же нашла в себе силы простить. «Недавно Армен Борисович сказал, что любит меня. Он никогда это не говорит. Раньше, когда я спрашивала, почему он не признается мне в любви, он отвечал, что поступки говорят за него. А теперь признался. Это было так неожиданно», — делилась она.

Фото: Legion-Media, личный архив

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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