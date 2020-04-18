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Цена за баррель WTI упала до уровня 2002 года

Цена за баррель WTI упала до уровня 2002 года

Стоимость барреля нефти марки West Texas Intermediate (WTI) опустилась ниже $19. Это произошло впервые с января 2002 года.

Согласно данным торгов лондонской биржи ICE, на 16:00 мск цена майских фьючерсов на WTI упала с момента открытия более чем на 10% — до $17,86 за бочку. В то же время стоимость североморской Brent продолжает расти — с начала торгов она прибавила 0,72% и достигла цены $28 за баррель. При этом в конце марта марка Brent тоже обновила свой минимум 2002 года.

Нефтяные котировки вновь стали падать после небольшого отыгрыша, который произошел благодаря подписанию сделки ОПЕК+ 9 апреля. Падение обусловлено тем, что участники рынка считают прописанную в сделке меру по сокращению добычи на 9,7 млн баррелей в сутки недостаточной из-за рекордного снижения спроса, вызванного пандемией коронавируса. По оценкам аналитиков, на конец апреля этот показатель достигнет 29 млн баррелей в сутки, а в мае упадет еще на 26 млн баррелей. В связи с этим Саудовская Аравия уже собирается дополнительно снижать добычу сверх квоты по ОПЕК+.

Ранее агентство Bloomberg спрогнозировало восьмикратное снижение доходов России от экспорта нефти.

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По материалам: uposters.ru

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