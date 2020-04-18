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Число случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии увеличилось до 506

Число случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии увеличилось до 506
Число случаев заражения коронавирусом в Киргизии увеличилось до 506, сообщили РИА Новости в субботу в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

"На 18 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 17 новых подтвержденных случаев СOVID-19", - заявил агентству представитель штаба.

Таким образом, количество инфицированных COVID-19 в республике достигло 506 человек, из них 116 - медработники. Пять человек погибли. Тринадцать больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, с инфицированными контактировали более 7,7 тысяч человек.


COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
# В мире
По материалам: ria.ru

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